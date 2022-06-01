THY'nin yeni rotası belli oldu! Uçtuğu ülke sayısı 129'a çıktı

İlk uçuş nedeniyle Cuba Havalimanı'nda düzenlenen törende bir konuşma yapan THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Her geçen gün artan endüstriyel yatırımlar sayesinde orta ve uzun vadede Afrika'nın dünya turizmi ve ticareti için öneminin artacağına inanıyoruz. Bu kapsamda Türk Hava Yolları olarak Güney Sudan'ın başkenti Cuba uçuşlarına başlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Gelişen pazar ve artan talepler ile Afrika'yı dünyaya bağlamaya devam edeceğiz" diye konuştu.

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