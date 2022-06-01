THY'nin yeni rotası belli oldu! Uçtuğu ülke sayısı 129'a çıktı

Afrika'da başlattığı seferlerle uçuş ağını genişleten ve Afrika'ya dünyaya bağlayan THY, Cuba seferiyle ülkedeki destinasyon sayısını 62'e çıkardı. Havayolu şirketinin kıtadaki 62'nci uçuş noktası olan Güney Sudan'ın başkenti Cuba'ya bugün sefer başlattı.
Boeing 797-8 tipi uçaklarıyla gerçekleştirilecek olan seferler pazartesi, çarşamba ve cuma olmak üzere haftada 3 gün gerçekleştirecek.
Havayolu şirketi bu destinasyon ile birlikte uçuş gerçekleştirdiği ülke sayısını 129, destinasyon sayısını da 338'e çıkardı.