İnternetten ev satışı ve kiralamada yeni dönem! Artık Hazine ve Maliye Bakanlığına bildirilecek

İLKİ 1 AĞUSTOS'TA

Tebliğe göre ilk bildirim 2022 haziran ayı için olacak. Haziranda ilk kez verilecek ilanlar için 1 Ağustos'a kadar, halen yayında olanlar için ise 31 Ağustos'a kadar bildirim yapılacak. Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla yayında olan ilanlar ile bu Tebliğin yayımlandığı tarihten 31 Mayıs 2022 tarihine kadar ilk kez verilen ilanlara ilişkin bildirim, 31 Ağustos tarihine kadar yapılacak.