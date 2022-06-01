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    • Ekonomi
    • 01.06.2022 09:28
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    • 01.06.2022 09:30
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    1 Haziran Doğalgaz ve elektriğe zam geldi mi? Güncel zamlı doğalgaz elektrik birim fiyatları! 1 m3 doğalgaz kaç TL oldu?

    Doğalgaz ve elektirik fiyatları hakkında araştırmalar hız kazandı. Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına bugün itibarıyla zam yapıldı. Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16 artış gerçekleşti. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar güncel zamlı fiyatlar hakkında araştırmalara başladı. Peki, 1 Haziran Doğalgaz ve elektriğe zam geldi mi? Güncel zamlı doğalgaz elektrik birim fiyatları! 1 m3 doğalgaz kaç TL oldu? İşte detaylar!

    1 Haziran Doğalgaz ve elektriğe zam geldi mi?

    Elektrik ve doğalgaza zam geldi mi? Sorusu sabah saatlerinden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Doğalgaz ve elektriğe bugünden itibaren geçerli olacak şekilde zam geldi. Peki, Güncel zamlı doğalgaz elektrik birim fiyatları ne kadar oldu? 1 m3 doğalgaz kaç TL oldu? İşte tüm detaylar haberimizde!

    Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına 1 Haziran 2022 itibarıyla zam yapıldı.

    Doğalgazda haziran ayında geçerli olacak mesken, sanayi aboneleri ve elektrik üretim amaçlı tarife belirlendi.

    Konutlarda kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 30, elektrik üretimi için kullanılan doğalgazın birim fiyatında yüzde 16, elektrik üretimi dışında kullanılan doğalgazın birim fiyatında ise yüzde 10 artış oldu.

    Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'nin (BOTAŞ) internet sitesinde, haziran ayına ilişkin tarife tablosuna göre, konut tüketicileri için gaz dağıtım şirketlerine haziranda uygulanacak satış fiyatı, bin metreküp doğalgaz için 3 bin 264 lira, sanayi abonelerinin tarifesi de bin metreküp doğalgaz için 10 bin 416 lira oldu.

    Elektrik üretim amaçlı tarifede bin metreküp doğalgazın fiyatı ise 12 bin 500 lira olarak belirlendi.

    Doğalgazda fiyat tarifeleri aylık olarak hesaplanıyor.

        ELEKTRİK FİYATLARINDA ARTIŞ

        Elektrikte ise mesken abonelerinin tarifesine yüzde 15, sanayi ve ticarethane abonelerinin tarifesine ise yüzde 25 zam yapıldı.

        Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunun (EPDK) faaliyet bazlı, nihai ve yeşil tarife tabloları Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

        Buna göre, ilk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde kilovatsaat başı fiyat 129,0639 kuruş, yüksek kademede yer alanların tarifesinde ise kilovatsaat başı fiyat, 192,7977 kuruş oldu.

        İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat fiyatı, 208,9154 kuruş, yüksek kademedeki kilovatsaat fiyat da 278,0099 kuruş olarak belirlendi.

        Alçak gerilim sanayi abonelerinin elektrik tarifesinde kilovatsaat fiyatının 287,5739 kuruş olması kararlaştırıldı.

        Öte yandan, yeşil tarifede kilovatsaat fiyatı 268,2821 kuruş olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi 1 Haziran Doğalgaz ve elektriğe zam geldi mi? Güncel zamlı doğalgaz elektrik birim fiyatları! 1 m3 doğalgaz kaç TL oldu?
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