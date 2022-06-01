Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Sosyal yardım alana iş desteği





REKORA UÇUYOR

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında kabin ekipleriyle bir araya geldi. Kabin memurlarına zor günlerde şirketleri için sergiledikleri çaba ve misafirlerini ağırlarken gösterdikleri tebessüm için teşekkür eden Bolat, şöyle konuştu: "Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz."



İGA 1.000 STAJYER ALACAK

İGA İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençleri iş hayatına hazırlayacak Ulusal Staj Programı kapsamında 1.000 üniversite öğrencisinin işe alımını yapacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İngilizce seviye tespit sınavına katılacak 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinden seçilecek stajyerler, operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere terminal operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlarda görev alacak.



SEYAHAT HARCAMALARI SALGIN ÖNCESİNE DÖNDÜ

Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı. Araştırmaya göre; Nisan sonunda, tatil amaçlı uçuş rezervasyonları 2019 seviyelerini yüzde 25 oranında aştı, kısa ve orta mesafeli tatil uçuş rezervasyonları ise yüzde 27 arttı.

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