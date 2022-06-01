Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık duyurdu! Sosyal yardım alana iş desteği

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, sosyal yardımlardan faydalanan ihtiyaç sahibi vatandaşların işgücü piyasasına kazandırılması için 2 bin 854 kişiye İşe Yönlendirme Yardımı, bin 621 kişiye de İşe Başlama Yardımı verdiklerini söyledi. Sosyal yardım alanların, iş görüşmesine gidilmesi ve başvurunun kabul aşamasındaki giderlerini karşıladıklarını aktaran Yanık, İşe Yönlendirme Yardımı kapsamında ayda 1, yıl içinde en fazla 3 defa destek verdiklerini belirterek, "Bugüne kadar 420 bin 684 lira verdik" dedi. İşe yerleşme halinde de desteklerin sürdüğünü ifade eden Yanık, "Aynı yıl içinde bir defaya mahsus olmak bin 668 lira İşe Başlama Yardımı yapıyoruz. Bugüne kadar 1.3 milyon lira verdik" diye konuştu. İşe yönlendirilenlerin istihdamı halinde, sigorta primi işveren payının 1 yıl boyunca karşılandığını kaydeden Yanık, Şartlı Eğitim ve Şartlı Sağlık yardımlarından faydalananlar işe yerleşirse 1 yıl boyunca bu yardımların kesilmediğini aktardı.
500 DEVİN ÜRETİMDEN SATIŞI % 73 ARTTI
İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) hazırladığı 'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2021 Araştırması'nın sonuçları açıklandı. İSO Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından açıklanan araştırmaya göre; en büyük 500 sanayi kuruluşunun üretimden satışları geçen yıl 2020'ye göre yüzde 73.8 artarak 2.05 trilyon lira oldu. TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 136.8 milyar lirayla listede ilk sırayı aldı. İSO 500'ün ihracatı 2021'de yüzde 33.9'luk artışla 85.8 milyar dolara ulaştı. En büyük 500 sanayi şirketinin faaliyet kârı geçen yıl yüzde 139 artarak 342 milyar liraya çıktı.
REKORA UÇUYOR
Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, 31 Mayıs Dünya Kabin Memurları Günü etkinlikleri kapsamında kabin ekipleriyle bir araya geldi. Kabin memurlarına zor günlerde şirketleri için sergiledikleri çaba ve misafirlerini ağırlarken gösterdikleri tebessüm için teşekkür eden Bolat, şöyle konuştu: "Sizler de fark ediyorsunuz, pandemi öncesinde arı gibi çalıştığımız günlere yeniden döndük hatta tarihi rekora doğru uçuyoruz."
İGA 1.000 STAJYER ALACAK
İGA İstanbul Havalimanı, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından gençleri iş hayatına hazırlayacak Ulusal Staj Programı kapsamında 1.000 üniversite öğrencisinin işe alımını yapacak. İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İngilizce seviye tespit sınavına katılacak 1, 2 ve 3'üncü sınıf öğrencilerinden seçilecek stajyerler, operasyonel birimler ağırlıklı olmak üzere terminal operasyon, İGA PASS ve farklı departmanlarda görev alacak.
SEYAHAT HARCAMALARI SALGIN ÖNCESİNE DÖNDÜ
Mastercard Ekonomi Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre, 2022'de eğlence ve iş amaçlı uçuş rezervasyonları salgın öncesi seviyeleri aştı. Araştırmaya göre; Nisan sonunda, tatil amaçlı uçuş rezervasyonları 2019 seviyelerini yüzde 25 oranında aştı, kısa ve orta mesafeli tatil uçuş rezervasyonları ise yüzde 27 arttı.