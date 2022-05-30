Berlin’de Trendyol yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda şirketin yeni yol haritası açıklandı

Uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız veren Trendyol, bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol marka ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak.
Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak" dedi.
1 MİLYON İNDİRME
Almanya'nın Trendyol'un gelecek planlarında önemli noktalardan biri olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu: "SimilarWeb'e göre Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduk. Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. İkinci senede hemen 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik. En büyük avantajımız ekosistemimiz. Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak. Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik. Biz bu pazara rekabetçi kaslarımızla, kendi gücümüzle, Türkiye'nin üretim gücüyle, rekabetçi ürünlerimizle birlikte girdik."
SPONSORLUK TEKLİFİ
Yakın zamanda Birleşmiş Markalar Derneği ile (BMD) ile büyük bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Çetin, "Şu an zaten bizle beraber 50'ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Bundan sonra da BMD'nin diğer 450 markasını bizle beraber platformumuzda satışa sunacağız. Sonra da Hakkari'deki üreticinin tespihini Berlin'de müşteriye buluşturacağız" ifadesini kullandı. Çetin, Almanya'da şimdiye kadar 90 milyon euro değerinde ürün satışı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Almanya pazarında yıl sonu gelir projeksiyonunu ise 400 milyon euro olarak belirledik. Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor" dedi. Berlin ofisinde çalışan sayısını yıl sonunda 200'e çıkaracaklarını aktaran Çetin, "Bizim Almanya pazarına girdiğimizi duyan futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık" diye konuştu.