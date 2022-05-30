Berlin’de Trendyol yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda şirketin yeni yol haritası açıklandı





1 MİLYON İNDİRME

Almanya'nın Trendyol'un gelecek planlarında önemli noktalardan biri olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu: "SimilarWeb'e göre Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduk. Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. İkinci senede hemen 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik. En büyük avantajımız ekosistemimiz. Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak. Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik. Biz bu pazara rekabetçi kaslarımızla, kendi gücümüzle, Türkiye'nin üretim gücüyle, rekabetçi ürünlerimizle birlikte girdik."