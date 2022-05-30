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    Berlin’de Trendyol yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda şirketin yeni yol haritası açıklandı

    Trendyol ilk yurt dışı ofisini Berlin’de açtı. Almanya’da en hzılı büyüyen ikinci platform olduklarını belirten Çağlayan Çetin, ‘Sırada Amsterdam, Lüksemburg, Londra ofisleri var. Esnafımızı ve KOBİ’lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz’ dedi.

    FARUK ERDEM
    Hakkari’nin tespihi Berlin’de ’Trend’ oldu

    Uluslararası büyüme ve e-ihracat planlarına hız veren Trendyol, bu kapsamda ilk yurt dışı ofisini Berlin'de açtı. Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, "Uluslararası yol haritamızı birbirini tamamlayan iki strateji üzerine kurduk. Bunlardan ilki uluslararası e-ticaret platformlarındaki Trendyol marka ürünlerimizle e-ihracat payımızı artırırken, Türk markalarını da bu platformlara taşımak.
    Şu anda 50'den fazla uluslararası e-ticaret platformunda yer alıyoruz. İkinci stratejimiz ise Türk üreticilerini ve markalarını platformumuz aracılığıyla global pazarlarla buluşturmak" dedi.



    1 MİLYON İNDİRME
    Almanya'nın Trendyol'un gelecek planlarında önemli noktalardan biri olduğunu belirten Çetin, şöyle konuştu: "SimilarWeb'e göre Almanya'daki en hızlı büyüyen ikinci platform olduk. Almanya'da 1 milyon kişi Trendyol aplikasyonunu indirmiş durumda. İkinci senede hemen 1 milyona gelmek bizi çok memnun etti. Alman müşteriler tarafından da hem kabul gördük hem beğenildik. En büyük avantajımız ekosistemimiz. Türkiye'de 300'den fazla üreticimiz var, bu markaları bizim için üreten. Bizim onlara yaptığımız bu ihracat kapılarını açmak. Arkamızda Türk üreticilerin, Trendyol üreticilerinin olması bizim için avantaj. Almanya pazarına, Alman müşterisine cep telefonu satalım diye girmedik. Biz bu pazara rekabetçi kaslarımızla, kendi gücümüzle, Türkiye'nin üretim gücüyle, rekabetçi ürünlerimizle birlikte girdik."



    SPONSORLUK TEKLİFİ
    Yakın zamanda Birleşmiş Markalar Derneği ile (BMD) ile büyük bir anlaşma imzaladıklarını aktaran Çetin, "Şu an zaten bizle beraber 50'ye yakın Türk markasını Almanya pazarına soktuk. Bundan sonra da BMD'nin diğer 450 markasını bizle beraber platformumuzda satışa sunacağız. Sonra da Hakkari'deki üreticinin tespihini Berlin'de müşteriye buluşturacağız" ifadesini kullandı. Çetin, Almanya'da şimdiye kadar 90 milyon euro değerinde ürün satışı gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Almanya pazarında yıl sonu gelir projeksiyonunu ise 400 milyon euro olarak belirledik. Önümüzdeki 3 yıl içinde de Almanya'da yaklaşık 3 milyar euro değerinde bir hacme ulaşma hedefimiz bulunuyor" dedi. Berlin ofisinde çalışan sayısını yıl sonunda 200'e çıkaracaklarını aktaran Çetin, "Bizim Almanya pazarına girdiğimizi duyan futbol takımlarından da şimdiden sponsorluk teklifi almaya başladık" diye konuştu.



        ŞİRKET ALIMLARINI İNCELİYORUZ
        Çağlayan Çetin, "Yakın zamanda Lüksemburg ve Amsterdam'da açılışlarımız olacak, sonraki hedefimiz de Londra" dedi. Yatırımlara devam edeceklerini belirten Çetin, "Çok aktif bir şekilde hem Avrupa'da hem Orta Doğu'da ciddi şirket ortaklıkları, ciddi şirket alımlarını da şu anda inceliyoruz. Yani yılbaşına kadar bunlardan en azından bir tanesini gerçekleştireceğimize inanıyoruz" ifadesini kullandı.



        2023'TE 1 MİLYAR DOLAR E-İHRACAT
        Çağlayan Çetin, "2021 yılında 150 milyon dolar hacminde doğrudan e-ihracat gerçekleştirdik ve toplamda 6 milyon sipariş aldık. Şu an globalde, yerli üreticilerimizin ürettiği ürünlere Trendyol aracılığıyla ulaşan 4 milyon müşteri bulunuyor" dedi. 5 yıl içinde Trendyol'un toplam satışlarında e-ihracatın payını yüzde 33'e çıkarmayı hedeflediklerini belirten Çetin, "2023 yılında e-ihracat hacmimizi 1 milyar dolar olarak belirledik. Esnafımızı ve KOBİ'lerimizi tüm dünyada satış yapabilir hale getireceğiz" diye konuştu.

        YATIRIMA DEVAM
        Trendyol'un Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin de bilgi veren Çağlayan Çetin; "Trabzon, Adana ve Ankara'da açacağımız üç depo ve aktarma merkezi ile 4 bini aşkın kişilik istihdam sağlayacağız. 400 bin m2 olan operasyon alanımız 1 milyon m2'ye çıkacak. Aynı zamanda da Trendyol bünyesinde çalışan mühendis sayımızı da bin 500'den 3 bin 500'e çıkararak, Ar-Ge çalışmalarımıza hız kazandıracağız" dedi.

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        Haberler Ekonomi Berlin’de Trendyol yöneticilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda şirketin yeni yol haritası açıklandı
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