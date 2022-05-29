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    • Ekonomi
    • 30.05.2022 09:41
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    • 30.05.2022 09:42
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    TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs enflasyon tahmini 2022! Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    TÜİK enflasyon verileri açıklandı mı 2022? Memur enflasyon farkı belli oldu mu? TÜİK her ayın ilk günlerinde enflasyon rakamlarını açıklamaya devam ediyor. Haziran ayına az bir zaman kalmasıyla birlikte Mayıs ayının enflasyon rakamları paylaşılacak. Mayıs enflasyon tahmini 2022! TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    takvim.com.tr
    Mayıs enflasyon tahmini 2022!

    Mayıs ayı enflasyon oranları ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu kapsamda Haziran ayına sayılı günler kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Ekonomide belirleyici olacak olan oranlar merakla bekleniyor. Peki, Mayıs enflasyon tahmini 2022! TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?

    MAYIS AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    TÜİK tarafından enflasyon verisi her ayın 3'ünde açıklanıyor. Buna göre, mayıs ayı enflasyon oranı 3 Haziran Cuma günü açıklanacak.

    MAYIS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 5 Mayıs perşembe günü açıklanacak nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 14 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ankete göre, ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 5,96 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin nisan ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 4,40, en yüksek yüzde 7,80 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin nisan ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 5,96) göre bir önceki ay yüzde 61,14 olan yıllık enflasyonun yüzde 67,93'e yükseleceği hesaplanıyor. Tüketici Fiyat Endeksi, martta bir önceki aya göre yüzde 5,46 artış göstermişti.

    Öte yandan, ekonomistlerin yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 44,78'ten yüzde 57,70'e yükseldi.

        MERKEZ BANKASI ENFLASYON BEKLENTİSİ

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Mayıs ayı piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını yayımladı. Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 46,44 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 57,92 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 28,41 iken, Mayıs ayı anket döneminde yüzde 33,28 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 17,68 ve yüzde 19,54 olarak gerçekleşti.

        NİSAN AYI ENFLASYON VERİLERİ

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) nisanda aylık bazda yüzde 7,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 7,67 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 69,97, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 121,82 olarak kaydedildi.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, nisan ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 34,46, yurt içi üretici fiyatları yüzde 72,03 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 7,25, Yİ-ÜFE yüzde 7,67 yükseldi.

        TÜFE, nisanda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 31,71, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 69,97 yükseldi.

        Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 39,23, geçen yılın nisan ayına kıyasla yüzde 121,82 arttı.
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        Haberler Ekonomi TÜİK TEFE TÜFE Mayıs ayı enflasyon oranı yüzde kaç oldu? Mayıs enflasyon tahmini 2022! Enflasyon rakamları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
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