Hububat üretimi iç tüketimin üzerinde: Gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki gösterecek"

Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.



İşte o açıklama;



HUBUBAT ÜRETİMİ İÇ TÜKETİMİN ÜZERİNDE

Merkez Bankası, Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi vermiştir. Akabinde yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir.