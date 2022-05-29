Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 29.05.2022 20:45
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 29.05.2022 20:52
    ABONE OL

    Hububat üretimi iç tüketimin üzerinde: Gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki gösterecek"

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin ev sahipliğinde toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılı açıklamada, "Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir" ifadelerime yer verildi.

    Hububat üretimi iç tüketimin üzerinde!

    Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel ve Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun katılımıyla toplandı.

    Toplantıya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan yazılı açıklama yapıldı.

    İşte o açıklama;

    HUBUBAT ÜRETİMİ İÇ TÜKETİMİN ÜZERİNDE
    Merkez Bankası, Erken Uyarı Sistemi ışığında gıda fiyatları gelişmeleri hakkında bilgi vermiştir. Akabinde yurt dışındaki hububat üretimi ve ticareti kapsamındaki gelişmelerle birlikte ülkemizdeki gelişmeler değerlendirilmiştir. Bu yıl ülkemizde olumlu iklim koşullarının da etkisiyle geçtiğimiz yıla oranla bitkisel üretimde artış sağlanacağı, devir stokları da dikkate alındığında önümüzdeki bir yıllık süreçte iç tüketimin üzerinde bir hububat üretiminin beklendiği değerlendirilmiştir.



    ENFLASYONUN AZALMASINA YÖNELİK OLUMLU ETKİ
    Bu durumun gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki göstereceği belirtilmiştir. Arz güvenliğindeki sürdürülebilirliği teminen, ekilmeyen tarım arazilerinin de tarımsal amaçlı kullanımına ilişkin çalışmaların önceliklendirilerek ilerletilmesine karar verilmiştir.



        Bu çerçevede gıda ve tarımsal ürün piyasalarının yakından takip edilmesine ve kurumlar arası iş birliğinin önemle sürdürülmesine ilişkin kararlılık vurgulanmıştır.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        15 terörist etkisiz hale getirildi!
        Haberler Ekonomi Hububat üretimi iç tüketimin üzerinde: Gıda fiyatlarındaki enflasyonun azalmasına yönelik olumlu etki gösterecek"
            SON DAKİKA