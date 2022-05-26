BENZİNE, MAZOTA ZAM VAR MI, GELDİ Mİ? 26 Mayıs EPGİS son dakika ZAMLI akaryakıt fiyatları! 1 litre Mazot, Benzin kaç TL oldu? İstanbul, Ankara...

Benzine, motorine zam geldi mi, ne zaman gelecek? 26 Mayıs akaryakıt fiyatları ne kadar? 1 litre benzin kaç TL oldu? soruları sürücüler tarafından sabah saatleriden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Brent petrolün yükselmesiyle akaryakıt fiyatlarına da zam göründü. Son dakika haberine göre Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 111,25 dolardan işlem görüyor. Bir önceki güne göre artış yaşanan brent petrol akaryakıt fiyatlarına da zam olarak yansıdı. İşte 26 Mayıs son dakika ZAMLI akaryakıt fiyatları!
İZMİR
Benzin: 22,96
Motorin: 22,18
LPG: 11,04
BRENT PETROLDE SON DURUM
Dün 112,38 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,12 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.17 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,11 artışla 111,25 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 110,77 dolardan alıcı buldu.
Fiyatlardaki yükselişte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta beklenenden fazla azalması etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon varil (yüzde 0,2) azalarak 419 milyon 800 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 690 bin varil azalacağı yönündeydi.
Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları da 6 milyon varil (yüzde 1,1) azalışla 532 milyon varile geriledi.