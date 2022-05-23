Merkez Bankası'nın yıl sonu dolar ve enflasyon tahmini belli oldu! 2022 sonu dolar ve enflasyon ne kadar olacak?

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 17,57 olurken, 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi ise 17,84'ten 18,47'ye çıktı.

Bir önceki anket döneminde 27,5 milyar dolar olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi, bu dönemde 34,4 milyar dolara yükselirken, gelecek yıl cari işlemler açığı beklentisi 22 milyar dolar oldu.