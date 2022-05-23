Anında hesaplara geçiyor! Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Son gün detayı

Başvuruların sonuç vermesi aşağı yukarı olarak 2 ile 7 iş günü kadar sürmektedir. Başvuruları olumsuz neticelenen vatandaşlar aynı gün yeni bir müracaat yapma hakkına da sahiptirler. Başvuruları olumlu neticelenen kişilerin yardım ücretleri ise aynı gün PTT hesaplarına yatmaktadır. Elbette ki bu yardımı almanın da birtakım şartları var! Bin 750 TL yarım müracaatı amacıyla şartlar neler? İşte detaylar!