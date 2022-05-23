Anında hesaplara geçiyor! Çalışan çalışmayan herkese ev kadını ve işsizlere 1.750 TL para yardımı müjdesi! Son gün detayı

İhtiyaç sahibi bütün vatandaşlara sosyal yardım kurumları doğrultusundan yardım yapılacak. Konu ile alakalı şimdilik resmi bir açıklama yapılmadı fakat yardım tutarının 1750 TL olacağı bilinmekte. Yardım direkt olarak vakıflar genel müdürlüğü doğrultusundan yapılacak. Yardımlar yalnızca para desteği ile de sınırlı kalmayacak. Aynı vakitte besin yardımının da uygulanacağı duyuruldu.
E-Devlet Yardım Sorgulama
Tüm yardım müracaatlarının tamamı e- devlet programı üzerinden yapılmaktadır. Aynı vakitte yardım müracaatlarında bulunana kişilerin müracaat neticeleri da gene bu sistem üzerinden sorgulanmaktadır. Başvuruda bulunmak amacıyla ilk olarak e-devlet programına giriş yapılması gerekmektedir. Sonrasında ise arama seksiyonuna yardım müracaat yazılması gerekmektedir. Sonrasında arama sonunda çıkan formları doldurarak basitçe müracaatta bulunabilirsiniz.
Başvuruların sonuç vermesi aşağı yukarı olarak 2 ile 7 iş günü kadar sürmektedir. Başvuruları olumsuz neticelenen vatandaşlar aynı gün yeni bir müracaat yapma hakkına da sahiptirler. Başvuruları olumlu neticelenen kişilerin yardım ücretleri ise aynı gün PTT hesaplarına yatmaktadır. Elbette ki bu yardımı almanın da birtakım şartları var! Bin 750 TL yarım müracaatı amacıyla şartlar neler? İşte detaylar!