Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 23.05.2022 15:09
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 23.05.2022 15:09
    ABONE OL

    Mart 2022 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri belli oldu

    Merkez Bankası tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verileri açıklandı. KFE mart ayında bir önceki aya göre yüzde 9,3 oranında artarak 347,5 seviyesine yükseldi.

    Son bir yılda konut fiyatları en çok hangi ilde yükseldi?

    Konut Fiyat Endeksi (KFE), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 seviyesinde gerçekleşti.

    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mart 2022 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı.

    Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan (KFE) (2017=100), martta bir önceki aya göre yüzde 9,3 artarak 347,5 olarak kayıtlara geçti.

    Konut Fiyat Endeksi, martta yıllık bazda ise yüzde 110,0 artarken, bu dönemde reel yükseliş yüzde 29,7 oldu.

    Üç büyük il için konut fiyat endeksi değişimine bakıldığında martta bir önceki aya göre İstanbul, Ankara ve İzmir'de sırasıyla yüzde 9,8, yüzde 9,6 ve yüzde 10,6 artış görüldü. Endeks değerleri geçen yılın aynı ayına göre ise İstanbul'da yüzde 122,0, Ankara'da yüzde 111,7 ve İzmir'de yüzde 105,9 yükseldi.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Başkan Erdoğan tarih verdi: 5 yıl içerisinde donanmada
    Haberler Ekonomi Mart 2022 dönemi Konut Fiyat Endeksi verileri belli oldu
        SON DAKİKA