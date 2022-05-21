Google 300 medya kuruluşuna ‘telif hakkı’ çerçevesinde ödeme yapmayı kabul ederken Türkiye'de uygulanmasını istedi

Google, Avrupa'daki 300 medya kuruluşuna 'telif hakkı' çerçevesinde ödeme yapmayı kabul etti. Google'ın Almanya, Macaristan, Fransa ve Hollanda ile birlikte pek çok AB ülkesi için 'telif hakkı ödeme kararı' sonrası benzer bir sistemin Türkiye'de de uygulanması gerektiği yeniden gündeme geldi.