Google 300 medya kuruluşuna ‘telif hakkı’ çerçevesinde ödeme yapmayı kabul ederken Türkiye'de uygulanmasını istedi

DÜNYAYA ÖRNEK
Google'ın haber ve yayın ortaklarından sorumlu direktörü Sulina Connal, "Şu ana kadar Almanya, Macaristan, Fransa, Avusturya, Hollanda ve İrlanda'da 300'den fazla yerel, lokal ve sektörel medya kuruluşuyla anlaşma imzaladık" dedi. Ayrıca platformun diğer medya kuruluşlarının da ödeme sistemine dahil olması için süreci kolaylaştıracak bir düzenleme geliştireceği kaydedildi. Google'ın, Avrupa'daki 300 medya kuruluşu için uyguladığı sistemin Türkiye'de de hayata geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Sosyal Medya ve Dijital Güvenlik Eğitim Araştırma Merkezi (SODİMER) Başkanı Prof. Dr. Levent Eraslan, Google'ın geçtiğimiz Kasım ayında AFP ile yaptığı anlaşmanın tüm dünya için büyük bir örnek teşkil ettiğine dikkati çekerek, "Türkiye'de de bu regülasyonları uygulayan kurumlar düzenleme yapmalı" dedi. "Google, telif yasası imzaladığı zaman haber ve içerikler için para ödeyecek" diyen Eraslan, "Türkiye'de en çok kullanılan arama motoru Google. Elbette yapılan haberlerin, çalışmaların, verilen emeğin mutlaka teliflendirilmesi gerekli" ifadesini kullandı. Eraslan; Türkiye'de İletişim Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Basın İlan Kurumu, BTK gibi kurumların bu sürece öncülük etmesi gerektiğinin altını çizdi.