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    AKYAPI'nın, İstanbul Büyükçekmece'de 1.2 milyar liralık villa yatırımı!

    Gayrimenkul sektöründe 24 yılı geride bırakan AKYAPI'nın, İstanbul Büyükçekmece'de 1.2 milyar liralık villa yatırımı. İşte sizler için derlediğimiz 21 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    1.2 milyar liralık villa yatırımı

    Gayrimenkul sektöründe 24 yılı geride bırakan AKYAPI'nın, İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleştireceği yeni projesi Big Country ön satışa çıktı. Big Country'nin tanıtım toplantısında konuşan AKYAPI Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Asmalı, "1.2 milyar lira yatırım değerine sahip projemiz her biri birbirinden bağımsız ve tek katlı 126 adet villadan oluşuyor" dedi.



    DENİZ MANZARALI
    AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel de "Big Country'de yer alan 126 adet villamız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim arazisinde yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 756 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle, zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri kendine has özelliklere sahip" diye konuştu. Dinçel, projede fiyatların 17 milyon liradan başladığını, ödeme planlarının müşterilerin isteğine bağlı olarak banka kredili veya AKYAPI bünyesinde vadelendirme olarak sunulduğunu ifade etti.

    YENİ PROJEYİ BAŞAKŞEHİR'E YAPACAK
    509 daire ve 148 ticari alandan oluşan 1.3 milyar lira değere sahip Limonlu Bahçe Konakları projesinde satışların iyi gittiğini anlatan Mahmut Asmalı, şöyle konuştu: "Yatırım halkamızdaki bir başka projemiz; 500 milyon lira yatırım değeriyle METKAP. Kendi bünyesinde bulunan arıtmasıyla METKAP, AKYAPI'nın en yeni ve çevreci sanayi projesi olarak öne çıkıyor. Nisan'da ön satışına başladık, burada 137 adet imalathanemiz bulunuyor. Başakşehir'de hayata geçecek olan, bu yılki dördüncü projemizin hazırlıklarına da başladık, yıl sonuna doğru duyurmayı planlıyoruz."



    ENERJİ VERİMLİLİĞİ ZİRVE YAPTI
    Enerji Bakanı Fatih Dönmez, en hızlı geri dönüşü olan sabit sermaye yatırımının verimlilik olduğunu belirterek, "2021, enerji verimliliğinde en yüksek yatırımın ve en yüksek tasarrufun sağlandığı yıl oldu. Geçtiğimiz yıl enerji verimliliği uygulamalarıyla 15,61 milyon ton karbon emisyonunu da engellemiş olduk" dedi. MÜSİAD Uluslararası Enerji Zirvesi'ne katılan Dönmez, "Son 5 yılda enerji verimliliğine 6,45 milyar dolar yatırım yaptık. 1,56 milyar dolarlık tasarruf sağladık. Ekonomimize 3,91 milyar dolarlık brüt katma değer sağladık. 43 milyon ton karbonun doğaya salınımını engelledik" diye konuştu.



        MARRİOTT'TAN 3. OTEL
        Kuzu Grup'un yatırımcısı olduğu; Marriott International işbirliğiyle JW Marriott markasının Türkiye'deki üçüncü oteli olan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Ataköy'de açıldı. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, "Dünya ekonomilerinin yaşadığı darboğazda, Türkiye'ye olan güvenin de simgelerinden olan bu yeni yatırım, Kuzu Group'un çalışmalarına da güveni sergiliyor" dedi.



        GÜLLE: 5 OYLA BAŞKAN YARDIMCISI SEÇİLDİM
        Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Tekstil ve Hammaddeleri Sektör Kurulu seçimiyle ilgili tartışmalara ilişkin, "14 kişinin oy kullandığı, 3 adayın olduğu, 2'sinin seçileceği denklemde, 5 oy her durumda başkan yardımcılığı için yeterlidir" dedi.



        KRALİÇE ARILARA SİPARİŞ YAĞIYOR
        İzmir'in Seferihisar ilçesinde yaşayan ve 6 yıl önce rahatsızlığı bulunan oğluna doğal bal yedirmek amacıyla arıcılığa başlayan Aslıhan Özşahin, asıl yoğunluğu kraliçe arı yetiştirmeye verdi. Özşahin, geçen yıl aldığı 5 bin arılık siparişten bin 500'ünü ülkenin dört bir yanındaki kovanlara gönderdi. Kraliçe arılara yoğun talep olduğunu, sipariş sıkıntısı yaşanmadığını dile getiren Özşahin, "2023 yılı Mayıs ayına kadar kontenjanlarımız dolu, 2022'nin tüm arıları satıldı, kaporaları yatırıldı" dedi. Özşahin, Ege arılarına yurt dışından da talep aldıklarını ancak şu an için ihracat izni olmadığını söyledi.



            YENİ TREND ÖRTÜ ALTI PAPAYA
            Antalya'da mangodan ananasa, ejder meyvesinden passifloraya 30'un üzerinde tropikal meyveyi yetiştiren üreticiler, katma değeri yüksek olan ve yurt dışından talep edilen papayayı da örtü altında yetiştirmeye başladı. Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, "Bu meyvelerin fiyatı daha yüksek, katma değerli ürünler" dedi. Hobi olarak başladığı papaya üretimine talep fazla olunca sera kuran Mustafa Uysal da "İç pazarın yanı sıra Irak, Azerbaycan, Gürcistan ve Bulgaristan'a gönderiyoruz. Yurt dışından ciddi talep var" diye konuştu.



            TESCİL DOPİNGİ TÜRKPATENT'IN,
            Lapseki Ziraat Odası'nın başvurusu üzerine Çanakkale'den 10'uncu ürün olarak tescilini yaptığı Lapseki şeftalisi bu sezon piyasada coğrafi işaretiyle satışa sunulacak. Ürünün pazar payının artması bekleniyor. Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, "Yaklaşık 40 bin dönüm alanda, 150 bin ton şeftali yetiştiriliyor. Genelde ihracatın yanı sıra İstanbul pazarına gönderiliyor. İnşallah bundan sonra yapılacak çalışmalarla birlikte daha da gelişecek" diye konuştu.



            ÜRETİCİYE ÇİFTE KAZANÇ
            Dünyanın önemli üzüm üretim merkezlerinden Manisa'da çiftçiye ek gelir kaynağı olan asma yaprağı, artan ihracatıyla da bölge ekonomisine katkı sağlıyor. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre, salamura yaprak ihracatı bu yılın Ocak-Nisan döneminde 2021'in aynı dönemine göre yüzde 31 artarak 10.5 milyon dolardan 13.8 milyon dolara çıktı. Türkiye, 2021'de 26 bin ton salamura asma yaprağı ihracatı karşılığında 32.6 milyon dolar döviz girdisi elde etti. Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Akay Ünal, "Asma yaprağından 48 milyon dolar ihracat geliri elde edildi. Bunun 32.6 milyon doları salamura, diğer kısmı ise sarma gibi ürünlerden" dedi. Ünal, bu yıl 40 milyon dolarlık asma yaprağı ihraç edilmesinin beklendiğini dile getirdi.



                MARRİOTT'TAN 3. OTEL
                Kuzu Grup'un yatırımcısı olduğu; Marriott International işbirliğiyle JW Marriott markasının Türkiye'deki üçüncü oteli olan JW Marriott Hotel Istanbul Marmara Sea, Ataköy'de açıldı. Kuzu Grup Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Özen Kuzu, "Dünya ekonomilerinin yaşadığı darboğazda, Türkiye'ye olan güvenin de simgelerinden olan bu yeni yatırım, Kuzu Group'un çalışmalarına da güveni sergiliyor" dedi.

                10 BANKADAN 50 MİLYAR TL KAR
                Türkıye'nin aktif büyüklüğü en yüksek 10 mevduat bankası, ilk çeyrekte 50.2 milyar lira kâr elde ederken, ekonomiye 4.6 trilyon liranın üzerinde destek sağladı. Türkiye'nin en büyük 10 mevduat bankasının Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğü 8 trilyon lirayı aştı. Geçen yıl sonuna kıyasla bu bankaların aktif büyüklüğü yüzde 10.3 artış gösterdi. 2021 yılında en büyük 10 bankanın aktif toplamı 7 trilyon 285 milyar lira düzeyinde idi. Mevduatlar da Mart sonunda 5.2 trilyon liranın üzerine çıktı. Sektörün 10 büyük bankasının mevduat toplamı 2021 yıl sonuna göre yüzde 12.4 arttı.

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                Haberler Ekonomi AKYAPI'nın, İstanbul Büyükçekmece'de 1.2 milyar liralık villa yatırımı!
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