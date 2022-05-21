AKYAPI'nın, İstanbul Büyükçekmece'de 1.2 milyar liralık villa yatırımı!





DENİZ MANZARALI

AKYAPI Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hüseyin Dinçel de "Big Country'de yer alan 126 adet villamız bölgenin en iyi deniz ve göl manzarasına hakim arazisinde yer alıyor. Ayrıca projemizdeki villalar 756 ile 1.980 metrekare arasında değişen bahçe büyüklükleriyle, zevkinize göre peyzaj ve hobi bahçeleri oluşturabileceğiniz alanlar sunuyor. 4+1, 5+1, 6+1 ve 7+1 seçeneklerinin sunulduğu villalarımızın her biri kendine has özelliklere sahip" diye konuştu. Dinçel, projede fiyatların 17 milyon liradan başladığını, ödeme planlarının müşterilerin isteğine bağlı olarak banka kredili veya AKYAPI bünyesinde vadelendirme olarak sunulduğunu ifade etti.



YENİ PROJEYİ BAŞAKŞEHİR'E YAPACAK

509 daire ve 148 ticari alandan oluşan 1.3 milyar lira değere sahip Limonlu Bahçe Konakları projesinde satışların iyi gittiğini anlatan Mahmut Asmalı, şöyle konuştu: "Yatırım halkamızdaki bir başka projemiz; 500 milyon lira yatırım değeriyle METKAP. Kendi bünyesinde bulunan arıtmasıyla METKAP, AKYAPI'nın en yeni ve çevreci sanayi projesi olarak öne çıkıyor. Nisan'da ön satışına başladık, burada 137 adet imalathanemiz bulunuyor. Başakşehir'de hayata geçecek olan, bu yılki dördüncü projemizin hazırlıklarına da başladık, yıl sonuna doğru duyurmayı planlıyoruz."