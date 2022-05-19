1 milyon çocuğun anaokulu ücreti devletten!





'DÜNYAYA YETECEK KADAR ÇAYIMIZ VAR'

Kuru çaydaki fiyat artışı üzerine bazı marketler, çayları raflardan kaldırıp, depoya koydu. Çaykur Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, "Marketlerin niyetlerinin ne olduğunu bilemiyoruz ama şu an 50 bin tonun üzerinde kuru çayımız var. Yani, hiç kimsenin tereddüdü olmasın, ülkemize, hatta dünyaya yetecek kadar kaliteli çayımız var. Var olmaya da devam edecek. 2022 yaş çay sezonu da başlamak üzere olduğundan, bu yaş çayın işlenmesiyle kuru çay daha da artacak. Bu nedenle çay stokçuluğu yapmaya gerek yok" dedi.

Özgür ÖZDEMİR



45 BİN MAĞDURA SMS UYARISI

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF) sözleşmelerin devir teslimine ilişkin, önceki akşam itibarıyla 'evim' şirketi mağduru vatandaşların telefonlarına kısa mesajların gelmeye başladığı, fakat davet gelmeden şubelere gidenler sebebiyle oluşan izdihamların işlemleri yavaşlattığı kaydedildi. Tasfiye edilen 21 firmanın geride yaklaşık 45 bin mağdur bıraktığı belirtilen açıklamada, "2 seçenek var; isteyen yeni şirkette taksitlerini ödemeye devam edecek, isteyen bugüne kadar yatırdığı parasını geri alabilecek" denildi.



TATİLZEDE OLMAYIN

Ticaret Bakanlığı, tatil planı yapmaya başlayanlara tur ve otel konaklamalarına ilişkin uyarılarda bulundu:

● Sosyal medya, kısa mesaj veya e-posta ile gelen tekliflerdeki tesisleri mutlaka kontrol edin.

● Sosyal medya yerine seyahat acentelerinin internet sitesi tercih edilmeli.

● Seyahat acentelerinin ve turizm tesislerinin belgeli olup olmadığı, 'kulturturizm. gov.tr' ve 'tursab.org.tr' adreslerinden sorgulanmalı.

● Özellikle mesafeli yolla imzalanan sözleşmelerde, seyahat acentesi veya tesisin bilgilerinin ETBİS'te kayıtlı olup olmadığı mutlaka kontrol edilmeli.



TOGG'DA SON AŞAMA

TOGG Gemlik tesisinde kurulumu tamamlanan 208 robot, parçasız denemelerden sonra hücre bazında parçalı denemelere başladı. Tesis bu yılın son çeyreğinde seri üretime hazır hale gelecek. Gemlik tesisinde Mayıs ayı itibarıyla boya tesisinin yüzde 99'u, montaj tesisinin de yüzde 95'i tamamlandı. 83 bin 935 metre elektrik kablolama yapılan ve 36 bin 770 metre boru hattı döşenen boya tesisinde tanklar su testlerine başladı. Montaj tesisinde ise 99 bin 210 metre elektrik kablolama yapılırken, 58 bin 330 metre boru hattı döşendi. 1.2 milyon metrekare açık alan üzerine inşa edilen Togg Gemlik tesisinin inşası Haziran ayı sonunda tamamlanacak.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN