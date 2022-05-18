Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge takvimini açıkladı





SIRALAMA VAR

EYT konusuna da değinen Bilgin, şunları söyledi: "Bütün bunların hepsiyle ilgili çalışmamız vardır. Dosya dosya bunları ele alıyoruz. Türkiye'nin çalışanlarının her problemi, her sosyal sorunu çözmemiz gereken sorundur. Bunlardan kaçınma vesaire gibi bir şey yoktur. Sadece bir sıralama vardır."