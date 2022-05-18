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    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge takvimini açıkladı

    Emekliler ve kamu çalışanlarıyla ilgili çalışmaları Haziran sonunda duyuracaklarını belirten Bakan Bilgin, EYT’ye de değinerek ‘Bunların hepsi önümüzde. Hepsiyle ilgili çalışmamız var’ dedi...

    ‘EYT’yi çalışıyoruz’

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları ve emeklileri ilgilendiren çalışmaların takvimini açıkladı. Bakan Bilgin, "Ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim hep programımızdadır. Emeklilerin maaşını, kamu çalışanlarının özlük haklarını yani emeklilik dahil olmak üzere haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.



    BU AY EK GÖSTERGE
    Bunlardan birisinin 3600 ek gösterge olduğuna dikkat çeken Bilgin, "3600'ü bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. Onu bu ayın sonunda bütün detayıyla kamuoyuna açıklayacağız. Emeklilerin, kamu çalışanlarının ücret durumu Haziran sonu itibarıyla yani Temmuz'da enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.



    SIRALAMA VAR
    EYT konusuna da değinen Bilgin, şunları söyledi: "Bütün bunların hepsiyle ilgili çalışmamız vardır. Dosya dosya bunları ele alıyoruz. Türkiye'nin çalışanlarının her problemi, her sosyal sorunu çözmemiz gereken sorundur. Bunlardan kaçınma vesaire gibi bir şey yoktur. Sadece bir sıralama vardır."



        İSTİHDAM GARANTİLİ PROGRAM
        Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) tarafından, Çalışma Bakanlığı iş birliğinde hayata geçirilen MEXT BİL-İşim Eğitim ve İstihdam Programı'nın tanıtım toplantısında konuşan Bakan Bilgin, "Doğrudan istihdama açılan bir üretim sürecine katılım işlevini yerine getiren bir projeyi başlatmış oluyoruz. Burada 300 genç istihdam garantili üretim sürecine katılıyor" dedi. MESS Başkanı Özgür Burak Akkol da gençlerin yazılım alanında eğitileceğini söyledi.

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        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge takvimini açıkladı
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