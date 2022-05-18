Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ve 3600 ek gösterge takvimini açıkladı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, çalışanları ve emeklileri ilgilendiren çalışmaların takvimini açıkladı. Bakan Bilgin, "Ücretlilerimizin enflasyon karşısındaki kayıplarını giderecek çalışmalar bizim hep programımızdadır. Emeklilerin maaşını, kamu çalışanlarının özlük haklarını yani emeklilik dahil olmak üzere haklarını düzenleyen çalışmaları tamamlamak üzereyiz" dedi.
BU AY EK GÖSTERGE
Bunlardan birisinin 3600 ek gösterge olduğuna dikkat çeken Bilgin, "3600'ü bitirdik, son değerlendirmeleri yapıyoruz. Onu bu ayın sonunda bütün detayıyla kamuoyuna açıklayacağız. Emeklilerin, kamu çalışanlarının ücret durumu Haziran sonu itibarıyla yani Temmuz'da enflasyondaki gidişat da değerlendirilerek kamuoyuyla paylaşılacak" diye konuştu.
SIRALAMA VAR
EYT konusuna da değinen Bilgin, şunları söyledi: "Bütün bunların hepsiyle ilgili çalışmamız vardır. Dosya dosya bunları ele alıyoruz. Türkiye'nin çalışanlarının her problemi, her sosyal sorunu çözmemiz gereken sorundur. Bunlardan kaçınma vesaire gibi bir şey yoktur. Sadece bir sıralama vardır."