Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni tarife





GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR

Türkiye İş Bankası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi destekçisi oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Önümüzde olimpiyat rüzgarının eseceği 3 yıllık güzel bir dönem var" dedi. TMOK Başkanı Uğur Erdener ise İş Bankası'nın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.



EV SATARKEN DİKKAT!

Maliye Bakanlığı ev satışlarıyla ilgili 120 binin üzerinde vatandaşa mektup yazarken, Gelir İdaresi Başkanlığı da bir broşür hazırladı. Satın aldığı evi 5 yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Tapu kayıtları ile banka hesabı farklı olursa ceza kesiliyor. Satıştan doğan değer artış kazancının 25 bin lirası gelir vergisinden istisna tutuluyor.

Hazal ATEŞ



RUSLAR ZİRVEYE ÇIKTI

Türkiye'de Nisan'da 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi. Nisan'da satılan konut sayısı Mart'a göre yüzde 0.8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 arttı. Geçen ay yabancılara 6 bin 447 konut satılırken, ilk sırayı bin 152 konutla Ruslar aldı.



ÜRETİCİYE 3 DESTEK

Pandemi sonrası Ukrayna-Rusya krizi ile birlikte tüm dünyada gıda sıkıntısı baş gösterdi. Tarımda yaşanan olumsuzlukları gidermek için 3 konuda çalışma başlatıldı.

● Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi için çalışma yapılıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde dağıtım şirketleri ile protokol yapılması gündeme gelecek.

● Gelen bir talep de sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde.

● Temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor.

ZÜBEYDE YALÇIN

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN