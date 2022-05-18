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    Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni tarife

    Trafik sigortası primleri Haziran’da yüzde 25 artacak. Primler bin 605 ile 7 bin 310 lira aralığına çıkacak. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Trafik sigortasına yeni tarife

    Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Trafik sigortası primleri Haziran'da bu aya göre yüzde 25 artacak. Prim, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 azaltılabilecek veya artırılabilecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre; bu ay otomobile ve hasar durumuna göre azami prim miktarı bin 285 ile 5 bin 845 lira arasında değişiyor. Yeni artışla birlikte bu tutar bin 605 ile 7 bin 310 lira arasında değişecek. Zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları da yüzde 100 oranında artırıldı. 1 Temmuz'dan itibaren motorlu araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri için kişi başına 500 bin liradan 1 milyon liraya, kaza başına motorlu araç cinsine göre 1.5 milyon liradan 3 milyon liraya, 2.5 milyon liradan 5 milyon liraya, 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Maddi teminat miktarları ise araç başına 100 bin, kaza başına 200 bin liraya yükseltildi. (Hazal ATEŞ)



    GÖCEK'E 750 MİLYON TL'LİK PROJE
    Tahincioğlu, Göcek'in ilk markalı lüks konut projesi Nidapark Göcek'i hayata geçiriyor. 22 bin 146 metrekare alan üzerindeki projede, 32 villa yer alıyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "750 milyon TL yatırım değerine sahip Nidapark Göcek projemizin teslimlerini 24 ay sonra gerçekleştireceğiz" diye konuştu.



    UÇURAN TASARIM
    Tasarım şirketi Lasky Design, güneş enerjili uçak konseptini tanıttı. Falcon Solar adını taşıyan konsept, fütüristik bir uçak görünümü veren geniş kavisli kanada sahip. Dikkat çekici kanat, yırtıcı bir kuşa benziyor. Güneş enerjisiyle çalışacak bu konsepti oluşturan Laszlo Nemeth, "Gövde, güneş panelleri için bir yüzey sağlarken, aynı zamanda önemli bir kaldırma kuvveti oluşturması bakımından benzersiz" dedi. Uçağın tasarım ekibinin, 20 yılı aşkın uçuş tecrübesine sahip pilot mühendislerden oluştuğu belirtildi.



        HEDEF 4 MİLYAR DOLAR
        İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve Türkiye'nin en büyük sanayi kümelenmesi SAHA İstanbul iş birliğiyle düzenlenen 4. Savunma Sanayii Buluşmaları başladı. Ülkemizi savunma kabiliyetinde olmazsak, tam bağımsız olmamızın mümkün olamayacağını söyleyen SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Savunma Sanayii Başkanlığımızın halihazırda 700'ün üzerinde aktif projesi bulunuyor. Sektörümüz, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 41'lik artışla 3.2 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. 10 yıl önce ihracatımız 800 milyon dolardı. 2022 yılı itibarıyla 4 milyar doları yakalayacağımızı rahatlıkla söyleyebiliriz" diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise "Savunma ve havacılık sanayii sektör ciromuz 2021'de 10 milyar dolar barajını aşarak pandemi öncesine döndü" dedi.



        GÜÇ BİRLİĞİ YAPTILAR
        Türkiye İş Bankası, Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi'nin (TMOK) resmi destekçisi oldu. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, "Önümüzde olimpiyat rüzgarının eseceği 3 yıllık güzel bir dönem var" dedi. TMOK Başkanı Uğur Erdener ise İş Bankası'nın desteğinin çok önemli olduğunu söyledi.

        EV SATARKEN DİKKAT!
        Maliye Bakanlığı ev satışlarıyla ilgili 120 binin üzerinde vatandaşa mektup yazarken, Gelir İdaresi Başkanlığı da bir broşür hazırladı. Satın aldığı evi 5 yıldan önce satanların istisna tutarının üzerinde kazanç elde etmesi durumunda değer artış kazancı vergisi ödemesi gerekiyor. Maliye'ye beyanda bulunmayan, düşük değerden gösterenler ciddi cezalarla karşı karşıya kalıyor. Tapu kayıtları ile banka hesabı farklı olursa ceza kesiliyor. Satıştan doğan değer artış kazancının 25 bin lirası gelir vergisinden istisna tutuluyor.
        Hazal ATEŞ

        RUSLAR ZİRVEYE ÇIKTI
        Türkiye'de Nisan'da 133 bin 58 konut satışı gerçekleştirildi. Nisan'da satılan konut sayısı Mart'a göre yüzde 0.8 azalırken, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 38.8 arttı. Geçen ay yabancılara 6 bin 447 konut satılırken, ilk sırayı bin 152 konutla Ruslar aldı.

        ÜRETİCİYE 3 DESTEK
        Pandemi sonrası Ukrayna-Rusya krizi ile birlikte tüm dünyada gıda sıkıntısı baş gösterdi. Tarımda yaşanan olumsuzlukları gidermek için 3 konuda çalışma başlatıldı.
        ● Tarımla uğraşanların elektrik bedellerinin hasattan sonra ödenmesi için çalışma yapılıyor. Bu konuda önümüzdeki günlerde dağıtım şirketleri ile protokol yapılması gündeme gelecek.
        ● Gelen bir talep de sulamada kullanılan elektriğe yüzde 50 indirim yapılması yönünde.
        ● Temel girdilere daha yüksek destek verilmesi çalışması bir süredir devam ediyor. Bunun hızlandırılarak hayata geçirilmesi isteniyor.
        ZÜBEYDE YALÇIN

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