Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasına yeni tarife

Trafik sigortası yönetmeliğinde değişikliğe gidildi. Trafik sigortası primleri Haziran'da bu aya göre yüzde 25 artacak. Prim, hasar maliyetleri dikkate alınarak yüzde 50 azaltılabilecek veya artırılabilecek. Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi verilerine göre; bu ay otomobile ve hasar durumuna göre azami prim miktarı bin 285 ile 5 bin 845 lira arasında değişiyor. Yeni artışla birlikte bu tutar bin 605 ile 7 bin 310 lira arasında değişecek. Zorunlu trafik sigortası asgari sigorta teminatları da yüzde 100 oranında artırıldı. 1 Temmuz'dan itibaren motorlu araç asgari sigorta teminatları; sağlık giderleri için kişi başına 500 bin liradan 1 milyon liraya, kaza başına motorlu araç cinsine göre 1.5 milyon liradan 3 milyon liraya, 2.5 milyon liradan 5 milyon liraya, 5 milyon liradan 10 milyon liraya çıkarıldı. Maddi teminat miktarları ise araç başına 100 bin, kaza başına 200 bin liraya yükseltildi. (Hazal ATEŞ)
GÖCEK'E 750 MİLYON TL'LİK PROJE
Tahincioğlu, Göcek'in ilk markalı lüks konut projesi Nidapark Göcek'i hayata geçiriyor. 22 bin 146 metrekare alan üzerindeki projede, 32 villa yer alıyor. Tahincioğlu Yönetim Kurulu Başkanı Özcan Tahincioğlu, "750 milyon TL yatırım değerine sahip Nidapark Göcek projemizin teslimlerini 24 ay sonra gerçekleştireceğiz" diye konuştu.
UÇURAN TASARIM
Tasarım şirketi Lasky Design, güneş enerjili uçak konseptini tanıttı. Falcon Solar adını taşıyan konsept, fütüristik bir uçak görünümü veren geniş kavisli kanada sahip. Dikkat çekici kanat, yırtıcı bir kuşa benziyor. Güneş enerjisiyle çalışacak bu konsepti oluşturan Laszlo Nemeth, "Gövde, güneş panelleri için bir yüzey sağlarken, aynı zamanda önemli bir kaldırma kuvveti oluşturması bakımından benzersiz" dedi. Uçağın tasarım ekibinin, 20 yılı aşkın uçuş tecrübesine sahip pilot mühendislerden oluştuğu belirtildi.