Otomotivde hedef dünyada ilk 10!

Türkiye 2021'de ticari araçta bir basamak yükselerek Avrupa ülkeleri arasında en büyük üretici oldu. Türkiye toplam otomotiv üretiminde ise dünyada 14'üncülükten 13'üncülüğe yükseldi. 2020 rakamlarına göre Türkiye, Avrupa'da ticari araçta ikinci, otomobil üretiminde altıncı, toplamda ise dördüncü sırada bulunuyordu. Ancak Türkiye otomotiv sanayisinin potansiyeli büyük. Otomotiv sanayicileri bu potansiyeli gerçekleştirebilmek için yeni bir vizyon ortaya koydu.
Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yeni başkanı Cengiz Eroldu, 2030 hedeflerini şöyle anlattı: "Otomotiv sanayisi olarak vizyonumuzu ve yapmamız gerekenleri çalıştaylarla gözden geçirdik. Türk otomotiv sanayinin mobilite dünyasından aldığı payı artırma gibi yeni bir vizyon belirledik. Türkiye'de 2 milyon adetlik bir kapasite var. Bu kapasiteyi 2030'da 2.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya üretimindeki payımız yüzde 1.6 seviyesinde. Hedefimiz bunu yüzde 2'nin üzerine çıkarmak. Dünya sıralamasında 13'üncü sıradayız, ilk 10'a çıkmak istiyoruz. Avrupa'da 4'üncü sıradayız, ilk 3'ü hedefliyoruz. İhracatımız 30 milyar dolar, bunu da 45 milyar dolara çıkarmak istiyoruz."
AVRUPA'YA BAĞIMLI
Türkiye'nin ihracatta Avrupa'ya olan bağımlılığını hatırlatan Eroldu, "Bize yeni pazarlar lazım. Yalnızca otomotiv sanayisi için değil bütün sanayiler için Türkiye'nin Avrupa bağımlılığını azaltmak lazım. Bunları söylemek kolay, yapması o kadar kolay değil. Çünkü norm ve homologasyonlar farklı, onu yönetmek de ayrı bir iş" dedi.