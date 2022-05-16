Otomotivde hedef dünyada ilk 10!

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) yeni başkanı Cengiz Eroldu, 2030 hedeflerini şöyle anlattı: "Otomotiv sanayisi olarak vizyonumuzu ve yapmamız gerekenleri çalıştaylarla gözden geçirdik. Türk otomotiv sanayinin mobilite dünyasından aldığı payı artırma gibi yeni bir vizyon belirledik. Türkiye'de 2 milyon adetlik bir kapasite var. Bu kapasiteyi 2030'da 2.5 milyon adete çıkarmayı hedefliyoruz. Dünya üretimindeki payımız yüzde 1.6 seviyesinde. Hedefimiz bunu yüzde 2'nin üzerine çıkarmak. Dünya sıralamasında 13'üncü sıradayız, ilk 10'a çıkmak istiyoruz. Avrupa'da 4'üncü sıradayız, ilk 3'ü hedefliyoruz. İhracatımız 30 milyar dolar, bunu da 45 milyar dolara çıkarmak istiyoruz."

