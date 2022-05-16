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    Borsa İstanbul yatırımcıların ilgi odağı oldu! 2.5 milyon yatırımcı ‘borsa’ dedi

    Borsa İstanbul, yatırımcı ilgisiyle zirve yaptı. Dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul’da yerli yatırımcı sayısı 1 ayda 103 bin 585 artarak 2 milyon 481 bine ulaştı.

    2.5 milyon yatırımcı ‘borsa’ dedi

    Borsa İstanbul, yerli yatırımcıların ilgisiyle dünyanın zirvesine yerleşti. Bu yılın ilk 4 aylık döneminde yüzde 30.8 ile dünyanın en fazla yükselen piyasası olan Borsa İstanbul'a, Nisan ayında rekor sayıda yerli yatırımcı geldi. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre; Nisan'da borsadaki yerli bireysel yatırımcı sayısı 103 bin 585 kişi artarak 2 milyon 481 bine ulaştı. Hisse senedi yatırımcı sayısı 2021 yılı sonundan bu yana 140 bin kişi arttı.



    YABANCI DA ARTTI
    Nisan'da vatandaşın döviz hesaplarında 3 milyar doların üzerinde çözülme yaşandı . Kurun stabil hale gelmesi ve dengenin sağlanması, enflasyona karşı korunmayı amaçlayan yatırımcının dolar satıp, hisse senedi almasına neden oldu. Halka arzlarda 2021'de yaşanan rekor artışın bu yıl devam etmesi de borsada yerli yatırımcı sayısının artmasında etkili oldu. Borsada yerli yatırımcının yanı sıra yabancı bireysel yatırımcı sayısı da arttı. Nisan ayında 194 yabancı ilk kez hisse senedi aldı. Son 3 ayda Türkiye'de hisse alan yabancı sayısı 350 kişilik artışla 13 bin 493'e çıktı. Yerli yatırımcı katılımının arttığı Nisan'da, Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirve yaptı.



    ENDEKS REKOR KIRDI
    Nisan'da, gördüğü en yüksek seviyeyi 2.562 puana taşıyan BIST 100 Endeksi, bu seviyeden gelen kâr satışlarıyla kazançlarını kısmen geri verse de aylık bazda yüzde 8.83 kazançla Nisan'ı aylık kapanış rekoru olan 2.430 puandan tamamladı. Böylece BIST 100 Endeksi, yılın ilk 4 aylık döneminde yatırımcısına yüzde 30.84'lük getiri sağlarken, dolar bazında da yüzde 18 yükseldi.



        ULAŞTIRMA ETKİSİ
        Sektör endeksleri dikkate alındığında bankacılık ve ulaştırma hisseleri yüzde 20'den fazla getiriyle Nisan'da BIST 100 endeksini sırtlarken, yılbaşından bu yana en fazla kazanç yüzde 87 ile ulaştırma hisselerinden elde edildi. Nisan'da başlayan bilanço sezonuyla birlikte yılın ilk çeyreğinde Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin kârlılıklarını geçen yılın aynı dönemine göre önemli ölçüde artırması dikkati çekti.



        BİREYSEL YATIRIMCI 140 BİN ARTTI

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        Haberler Ekonomi Borsa İstanbul yatırımcıların ilgi odağı oldu! 2.5 milyon yatırımcı ‘borsa’ dedi
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