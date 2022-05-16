Borsa İstanbul yatırımcıların ilgi odağı oldu! 2.5 milyon yatırımcı ‘borsa’ dedi





YABANCI DA ARTTI

Nisan'da vatandaşın döviz hesaplarında 3 milyar doların üzerinde çözülme yaşandı . Kurun stabil hale gelmesi ve dengenin sağlanması, enflasyona karşı korunmayı amaçlayan yatırımcının dolar satıp, hisse senedi almasına neden oldu. Halka arzlarda 2021'de yaşanan rekor artışın bu yıl devam etmesi de borsada yerli yatırımcı sayısının artmasında etkili oldu. Borsada yerli yatırımcının yanı sıra yabancı bireysel yatırımcı sayısı da arttı. Nisan ayında 194 yabancı ilk kez hisse senedi aldı. Son 3 ayda Türkiye'de hisse alan yabancı sayısı 350 kişilik artışla 13 bin 493'e çıktı. Yerli yatırımcı katılımının arttığı Nisan'da, Borsa İstanbul'da endeks tarihi zirve yaptı.