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    • Ekonomi
    • 16.05.2022 13:16
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    • 16.05.2022 13:16
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    16 Mayıs bugün benzin ve LPG'ye zam geldi mi? Motorine (mazot) zam var mı? 1 LT benzin, LPG, mazot kaç para oldu?

    Güncel akaryakıt fiyatları haftanın ilkı gününden itibaren merak edilerek araştırılmaya başlandı. Brent petrol ve dolar fiyatlarında yaşanan hareketliliğin ardından akaryakıt fiyatlarında değişimler devam ediyor. Sosyal medyada dolaşan haberlere göre, benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükseleceği ileri sürülüyor. Peki, 16 Mayıs benzine ve LPG'ye zam geldi mi? Motorine zam gelecek mi? 1 LT benzin, motorin (mazot), LPG kaç para oldu? İşte güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    takvim.com.tr
    16 Mayıs bugün benzin ve LPG’ye zam geldi mi?

    Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından merak araştırılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!

    BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VAR MI?

    Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.

    LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor.

    GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI!

    Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

    İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.

    Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 109,88 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.

        Bugün açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in nisan ayı perakende satışları yıllık bazda yüzde 11,1 gerilerken, sanayi üretimi artış beklentisine karşın yüzde 2,9 düştü. Analistler, söz konusu verilerin durgun bir ekonomiyi yansıttığını belirtirken, ekonomik toparlanma için Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

        Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

        Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.
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        Haberler Ekonomi 16 Mayıs bugün benzin ve LPG'ye zam geldi mi? Motorine (mazot) zam var mı? 1 LT benzin, LPG, mazot kaç para oldu?
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