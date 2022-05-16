16 Mayıs bugün benzin ve LPG'ye zam geldi mi? Motorine (mazot) zam var mı? 1 LT benzin, LPG, mazot kaç para oldu?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili gelişmeler araç sahipleri tarafından merak araştırılıyor. 16 Mayıs Pazartesi günü benzine 1 lira 68 kuruş, LPG'ye ise 40 kuruş zam bekleniyor. Peki, benzine ve motorine zam gelecek mi? 1 LT benzin, motorin ve LPG kaç lira oldu? 16 Mayıs güncel BP, Opet, Shell, PO güncel zamlı akaryakıt fiyatları!
BENZİNE VE MOTORİNE ZAM VAR MI?
Benzin grubunda artış bekleniyor. Tahminlere göre benzinin litre fiyatı 1 lira 68 kuruş yükselecek. Benzinin litre fiyatı 22 lirayı aşacak.
LPG'ye de bu geceyarısından itibaren 37 kuruş zam gelmesi bekleniyor. İstanbul Avrupa yakasında LPG'nin litresi 10.93 TL'den satılıyor.
GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI!
Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;
İstanbul'da motorin litre fiyatı 22.03 liradan satılıyor.
Benzinin litresi ise ortalama 21.12 TL'den satılıyor.