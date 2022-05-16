16 Mayıs Bitcoin son dakika yorumlar! Bitcoin, Ethereum, AVAX, Luna, XRP, UST yükselir mi, düşer mi? Kripto paralarda son durum!

Son dakika haberi...Fed ve ECB'den gelen adımlar ve açıklamalar ile baskı altında yer alan Bitcoin (BTC) ve kripto paralar TerraUSD (UST) ile LUNA Coin'de yaşananlar sonrası derinden sarsıldı.

TERRA LUNA COİN YÜZDE 99,99 ERİDİ: FİYATI 119 DOLARDAN 1 CENTİN ALTINA DÜŞTÜ

Bundan yaklaşık 1 ay önce 119 dolara kadar yükselen ve 10 büyük kripto para arasında yer alan ve güçlü birimler arasında gösterilen Terra LUNA Coin yüzde 99,99'unda üzerinde değer kaybederek artık 1 cent bile etmiyor.

1 dolara endeksli kripto para dünyanın 'Güvenilir' diye adlandırılan stabil coininde yaşanan süreç finansal piyasalarda dünyada en çok konuşulanlar arasına girdi.

Kripto para piyasasında UST ve LUNA Coin ile körüklenen sert dalgalanmalar sürüyor. Terra LUNA coin, artırılan devasa arz ve krizin getirdiği etkiyle 0,00000112 doları görerek dip yaptı.