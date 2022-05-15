Kriptoda çöküş krizi sürüyor! Bazı para birimlerinin işleme kapanıyor

Kripto para piyasasını allak bullak eden düşüşler hız kesmeden devam ediyor. Luna'nın yüzde 99 değer kaybederek tüm piyasayı beraberinde sürüklemesinin ardından bazı borsalar bu para birimini işlem listesinden çıkardı. Dünyanın en büyük kripto para borsalarında Binance, Terraform Labs'ın Terra (Luna) ve TerraUSD (UST) tokenlerinin ticaretini durdurma kararı aldı. WazirX ve CoinDCX de Luna'yı platformdan çıkardı. Türkiye'de Luna işlemi yapılabilen BTC Türk örneğinde ise nisan ayının başında 1.700 TL olan para biriminin değeri 39 kuruşa kadar indi. Türkiye'deki borsaların bir ya da birden fazla kripto parayı çıkarıp çıkarmayacağı henüz netlik kazanmadı. Delist edilen yani işlemi askıya alınan kripto paralar, işlem gördüğü başka bir platforma ya da cüzdanlara transfer edilebiliyor. Uzun bir dönem belirli fiyat altında kalan, rüştünü ispat edemeyen ya da hacmi istikrarlı şekilde düşen varlıklar delist edilebiliyor. Uzmanlar yatırımcıları dikkatli olmaya çağırıyor.