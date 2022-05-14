Togo’lu işadamları yatırıma geliyor (Ekonomi haberleri)

TOGO Kalkınma Ajansı Türkiye'de yatırım fırsatları için İstanbul'a geliyor. Çeşitli şehirlerde fabrika ziyaretleri yapacak olan heyet, Türkiye'den hem ithalat yapacak hem de firmaları hükümet güvencesi ile Togo'ya götürecek. Ajans yetkililerinin Türkiye ziyaretini organize eden AGB Consultans şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Abide Gülel, amaçlarının Türk ürünlerinin ve Türk teknolojisinin Togo'ya ihracını sağlamak olduğunu belirterek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Togo ziyareti sonrasında hükümetler arası yapılan anlaşmalara binaen Togo hükümeti Türkiye'den teknoloji ve tarım ekipmanı almaya karar verdi. Ajans yetkililerini Türkiye'ye davet ettik. Pazartesi günü Türkiye'ye gelecek olan yatırım ajansı heyeti ilk olarak resmi ziyaretlerde bulunacak. Heyet daha sonra yatırım imkanlarını yerinde incelemek üzere hem fabrika hem de firma ziyaretlerinde bulunacak" diye konuştu. Togo hükümeti yatırım ajansının ilk kez Avrupa dışında Türkiye ile temas kurduğunu belirten Abide Gülel, "Ziyaret ile Türk ürünlerinin ve üretim teknolojisinin Togo'ya ihracı gerçekleşirken, aynı zamanda Türk yatırımcısı için de yatırım imkanları açılmış olacak. Ayrıca Togo'lu yatırımcılar için de Türkiye'de yatırım yapma imkanları sunulacak" ifadesini kullandı.

BES'E 500 BİN DOLARLA KATILANA VATANDAŞLIK

Türk vatandaşlığına kabul şartlarında değişikliğe gidildi. Bireysel Emeklilik Sistemi'ne 500 bin dolar yatıran yabancılara vatandaşlık hakkı verilecek. Konut alımıyla vatandaşlık sınırı da 400 bin dolara yükseltildi. Türk vatandaşlığı kanunun uygulanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik öngören yönetmelik yayımlandı. Düzenlemeye göre, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payını, kapsamı Sigorta ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenen fonlarda tutma ve 3 yıl sistemde kalma şartıyla BES'e yatırdığı SEDDK tarafından tespit edilen yabancılar Türk vatandaşlığı hakkı kazanabilecek. Uygulama 1 ay sonra yürürlüğe girecek. Konut alımıyla Türk vatandaşlığı hakkı edinilebilmesi uygulamasında parasal limitin 400 bin dolar veya karşılığı döviz miktarına yükseltilmeside bu yönetmelikle gerçekleşti.

HASTAYA 31 MİLYAR TL

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı Cevdet Ceylan, Covid- 19 nedeniyle bugüne kadar 13 milyar liralık geçici iş göremezlik parası, tedavi ve bakım hizmeti kapsamında 18 milyar lira olmak üzere toplam 31 milyar lira ödeme yapıldığını söyledi. Aktif olarak 23 teşvik uygulamasının sürdüğünü belirten Ceylan, e-Devlet uygulaması üzerinden 306 milyon tıklanma alındığını ifade etti. Ceylan, 13.5 milyon emeklinin bulunduğunu belirterek, "Bu yıl 810 bin kişiye emekli aylığı bağlamışız. 2021'de emeklilerimize 406 milyar emekli aylığı ödemesi gerçekleştirdik" diye konuştu. Hazal ATEŞ

MERKEZ BANKASI'NDAN 100 MİLYARLIK PAKET

Merkez Bankası, salgınla mücadele sürecinde devreye aldığı 100 milyar liralık yatırım taahhütlü avans kredisini yeniden uygulamaya aldı. Buna göre, kredi faizi koşullara göre yüzde 9'a kadar düşebilecek. Yatırım taahhütlü avans kredisi, ihracat, ithal ikamesine yönelik üretim taahhüdünde bulunan işletmelere kullandırılacak. Firma bazında üst limiti 1.5 milyar lira olacak kredinin geri ödeme dilimleri 6 aylık dönemler halinde belirlenecek.

Hazal ATEŞ

GAZDA YERLİ ÜRETİM

Karadeniz'de keşfettiği 540 milyar metreküp doğalgaz ile enerjide yeni bir dönemin kapılarını aralayan Türkiye, mevcutta da İstanbul, Tekirdağ ve Kırklareli'nde doğalgaz üretmeye devam ediyor. Bu kapsamda Türkiye bu yılın Şubat ayında 29 milyon metreküp yerli üretim gerçekleştirirken, üretimin yüzde 95'inden fazlası Tekirdağ, İstanbul, Kırklareli'ndeki sahalardan çıkarıldı. Ayrıca uzun süredir aktif olan Türkiye-Yunanistan doğalgaz hattı üzerinden Yunanistan'a Şubat ayında 14 milyon metreküp doğalgaz ihraç edildi. Barış ŞİMŞEK

HAKSIZ FİYAT ARTIŞINA KARŞI İŞ BİRLİĞİ

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı ile emlakçılar, ev sahipleri ve müteahhitlerin fahiş ve haksız fiyat artışlarına karşı iş birliği gerçekleştirecek. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, İstanbul Vergi Dairesi Başkanı Rıza Bilgiç'in davetlisi olarak İTO Gayrimenkul Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı İbrahim Bozan ile birlikte bir araya geldiklerini söyledi. Aşa, STK'lar ile kamu kurumlarının sahada etkin bir iş birliği yapması için fikir birliğine vardıklarını aktardı.

ÖĞRETMENLERE 'KARİYER' TAKVİMİ

Türkiye'de ilk kez yapılacak "Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı"na ilişkin takvime göre, 19 Kasım'da 81 ilde yapılacak yazılı sınav için başvurular 26 Eylül-3 Ekim arasında alınacak. Belirlenen takvime göre, eğitim programının başvuruları 1-10 Haziran arasında alınacak, uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-5 Eylül, başöğretmenlik eğitimleri de 18 Temmuz-19 Eylül arasında yapılacak. Yazılı sınav için 26 Eylül-3 Ekim arasında başvuru yapılabilecek. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım'da 81 ilde gerçekleştirilecek. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022'de duyurulacak.

HALKBANK'TAN 807.8 MİLYAR TL

Halkbank, Mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 39.3 artırarak 965.3 milyar liraya taşıdı. Finansal seçenekleriyle yılın ilk çeyreğinde piyasadaki hareketliliğe destek sağlayan Banka, toplam mevduatını ise yüzde 42.8 artışla 673.2 milyar lira seviyesine ulaştırdı. Banka, bu dönemde 2 milyar lira net kâr elde etti. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "Nakdi kredilerimizin 585.4 milyar liraya yükseldiği bu dönemde, yüzde 39.8 artışla 807.8 milyar lira seviyesine çıkan toplam kredilerimizle Türkiye ekonomisine katkımızı artırarak sürdürdük" dedi.

ALMAN TURİST AKIN EDECEK

TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, "Almanya'dan 5 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesini bekliyoruz" dedi. Alman Bağımsız Seyahat Acentaları Birliği'nin Alman emeklilerin kış aylarında Türkiye'de tatil yapmaları yönündeki açıklamaları hakkında değerlendirme yapan Bağlıkaya, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere farklı ülkelerden orta yaş ve üzeri turistin Türkiye'deki destinasyonları tercih ettiğini söyledi. Bağlıkaya "Almanya'daki tur operatörleri Türkiye'ye olan uçak koltuk kapasitelerini artırıyor" şeklinde konuştu.

Burcu ŞEN