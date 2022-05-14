Kayısı, üzüm, incir Türkiye'ye milyar dolarlık katkı sağlıyor

Türkiye'nin ihracat yolculuğunu başlatan kuru meyve sektöründe 2021- 22 sezonunda tarihi bir değişim yaşanıyor. İhracatta üzüm, kayısı, incir şeklindeki sıralama; bu sezon kayısı, üzüm, incir şeklinde değişti. Ege İhracatçı Birlikleri'nin yayınladığı sirkülere göre; 2021-22 sezonunun geride kalan diliminde Türkiye, yüzde 10'luk artışla 835 milyon dolarlık kuru kayısı, kuru üzüm ve kuru incir ihraç etti. Kuru meyve sektörü, 3 üründe sezon sonunda 1 milyar doların üzerinde dövizi Türkiye'ye kazandırmayı hedefliyor. Kuru kayısı ihracatını yüzde 30'luk artışla 246.8 milyon dolardan 321.7 milyon dolara taşıdı ve ilk sırada yer aldı. Çekirdeksiz kuru üzüm ihracatı yüzde 1 artarken, 309.6 milyon dolardan 312 milyon dolara ilerledi. Kuru incirde ise 2021/22 sezonunun geride kalan diliminde 201 milyon dolarlık ihracat performansı ortaya konuldu.