Bal Ormanları Eylem Planı arıcılık sektörünü büyütüyor

Orman Genel Müdürlüğü (OGM), 'Bal Ormanları Eylem Planı' ile Türkiye'deki arıcılık sektörünü büyüterek ülke ekonomisine katkı sağlıyor. Türkiye'de, Tarım ve Orman Bakanlığı Arıcılık Kayıt Sistemi verilerine göre 8.1 milyon aktif arılı kovan bulunuyor. Dünya genelinde ise bu sayı 2020 verilerine göre 94 milyon civarında hesaplanırken, bal üretimi 1.8 milyon ton olarak kaydedildi. Türkiye'de ticarete konu bal üretimi yıllık ortalama 110 bin tona ulaştı. Bunun 80 bin tonu çiçek, 30 bin tonu da çam balı olarak elde ediliyor. Geçen yıl Türkiye bal ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 36.3 artarak 8 bin 194 tona ulaşırken, toplam bal üretiminin ülke ekonomisine katkısı yaklaşık 3.5 milyar lira oldu. Dünya bal üretiminde ikinci sırada yer alan Türkiye'nin toplam üretimden aldığı pay yüzde 6.2 seviyesinde bulunuyor.