Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika! TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika?

Tether Nasıl Çalışır?

Tether ABD dolarının fiyat hareketini takip ediyor ve coin bir sabit coin olduğu için, Tether çok küçük varyasyonlar hariç olmak üzere 1 doların üzerinde ya da altında olamaz. Bu yüzden dolaşımdaki her Tether coini, aynı miktarda nakit ya da buna uygun bir finansal araçla destekli olmalıdır.

BİTCOİN İÇİN BOMBA TAHMİN

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını belirtti ve tahminini açıkladı.

ABD'li ünlü ekonomist Peter Schiff Bitcoin'in 30.000 doları kalıcı olarak aşağı yönlü kırması durumunda 'çöküş' yaşayacağını ve 10.000 doların altını görebileceğini belirtti.

Schiff sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada 30.000 doların altına kalıcı bir şekilde düşmesi durumunda Bitcoin'in 'büyük ihtimalle' 10.000 doların altına gerileyeceğini belirtti.