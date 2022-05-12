Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika! TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika?

Kripto paralarda yaşanan düşüşler büyük bir merakla takip ediliyor. Aynı zamanda Tether'de de düşüşler devam ediyor. Yatırımcılar büyük bir merakla Tether Coin yükselir mi sorusunu merak ediyor. Tether Coin stabil coin olarak biliniyor ve değerinin 1 dolara karşılık gelmesi gerekiyor. Ancak sabah saatlerinde 0,89 dolara kadar düştü. Şu anda da 0,95 dolar civarında seyrediyor. Peki, TETHER USDT coin neden düşüyor son dakika? Tether Coin daha da düşecek mi, yükselir mi? Tether USDT yorumları son dakika!
TETHER COİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Kripto varlık piyasalarında birkaç gündür etkili olan sabitkoin TerraUSD'ye ilişkin endişelerin yanında, beklentilerin üzerinde gelen ABD enflasyonunun risk iştahını da kaçırmasıyla birlikte başlayan kan kaybı sürüyor.
Tether'de de aynı şekilde düşüşler devam ediyor. Yatırımcılar büyük bir merakla Tether Coin yükselir mi sorusunu merak ediyor. Tether Coin stabil coin olarak biliniyor ve değerinin 1 dolara karşılık gelmesi gerekiyor. Ancak sabah saatlerinde 0,89 dolara kadar düştü. Şu anda da 0,95 dolar civarında seyrediyor.
ANLIK GRAFİK
Tether (USDT) Nedir?
Tether, (USDT) kripto para birimi ERC-20 protokolüne bağlı blockchain üzerinden işlem yapmaktadır. Tether (USDT) kripto para birimi Tether Limited şirketi tarafından piyasaya 2015 yılında sürülmüştür.
Tether (USDT), ABD dolarının sanal versiyonu olan bir stabil coindir. Değeri her zaman 1 USDT = 1 $ olarak sabit işlem görmektedir. Şirket piyasada bulunan her bir Tether (USDT) kripto para karşılığında kasasında 1 ABD doları olduğunu iddia etmektedir.
Kullanıcılar Tether (USDT) bakiyelerini blockchain sistemi ile transfer edebilir ve ERC-20 blockchain sistemine uygun sanal cüzdanlarda muhafaza edebilirler.