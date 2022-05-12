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    • Ekonomi
    • 12.05.2022 10:44
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    • 12.05.2022 10:59
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    SHİBA INU COİN ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? Shiba Inu yorumları

    SON DAKİKA: Kripto para piyasalarında deprem! Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına geldi. Doge Coin ve Shiba Inu da düşüşten nasibini aldı. Aldı. Peki SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? Son dakika Shiba Inu yorumları...

    SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA?

    Son dakika Shiba Inu coinin neden düştüğü ve yorumları merak ediliyor. Kripto Para yatırımcıları endişeli! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kripto para piyasaları resmen çakıldı! Tüm ibreler çöküşü işaret ediyor. İşte detaylar...

    SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR?

    Fed'in faiz artırımının ardından kripto para borsalarında satış rüzgarı yaşandı. Bu da piyasaların çökmesine olanak sağladı. Önce Bitcoin, ardından da diğer kripto paralar düşmeye başladı.

    En kritik çöküş ise Terra Luna ile yaşandı. Terra Luna'da UST'nin etkisiyle yüzde 98 oranında kayıp meydana geldi. Çoğu yatırımcı neredeyse tüm paralarını kaybetti. Şuanda Luna ve Terra UST resmen kurtarılamayacak durumda! Doge Coin ve Shiba Inu da düşüşten nasibini alan coinler oldu.

    BITCOIN'LE BAŞLADI TERRA VE LUNA İLE DEVAM ETTİ

    Kripto para piyasalarındaki deprem Fed'in faiz artırımı sonrası bir de bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte başladı. Sonrasında ise stabilkoin Terra UST'nin düşüşüyle bu durum katmerlendi ve genele yayılmaya başladı. Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelirken kurtuluşuna ilişkin bir ışık da görünmüyor.

    SİSTEM NASIL ÇALIŞIYORDU?

    Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, Luna'lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi.

    1 DOLAR SABİTLİĞİ DE KAYBEDİLDİ

    Terra UST'nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin'in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST'nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.

    BITCOIN DE ÇÖKÜŞE GEÇTİ

    Bitcoin de tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 40 bin Dolar seviyelerine gerilemiş ve bu seviyelerde kalmak için mücadele ediyordu. Fed'in açıklamaları sonrası düşüşe geçen Bitcoin'le birlikte Terra ekosistemi de çökmeye başladı. UST 0.98'in altına geriledi, zaten düşen Bitcoin'ler Terra UST'yi yükseltmek için satılmaya başlandı. Böylece Terra UST'nin elinde teminat olan Bitcoin'ler bitmiş oldu.

    KURTULUŞ İÇİN ÇARE NE?

    Sistemi yeniden ayağa kaldırmak, UST'yi 1 dolara sabitlemek için milyarlarca Luna'nın basılması gerekiyor. Piyasada çoğalan Luna'nın fiyatı da dip seviyelerden işlem görmeye devam edecek. Böylece Luna yatırımcılarının kayıpları uzun süre devam edecek olabilir.

        LUNA VE UST FİYATLARI NEREDEN NEREYE GELDİ?

        Luna 90 dolar seviyelerinde işlem görüyordu. Küçük yükseliş ve düşüş hareketleri göstererek istikrarlı bir fiyat ritmi yakalamıştı. Ancak son gelişmelerle birlikte Luna değerini neredeyse tamamen kaybetti. Şu sıralar Luna yüzde 98 oranında düşüşle 0.30 dolar seviyelerinde işlem görüyor. Terra UST ise 1 dolar sabitliğini koruyordu. Sert düşüş hareketiyle birlikte şu sıralar 0.65 dolar seviyelerinde işlem görüyor.

        BITCOIN 30 BİN DOLARIN ALTINDA

        Bitcoin fiyatları da gerilemesini sürdürüyor. 69 bin dolardan 26 bin 600 dolara gerileyen Bitcoin böylece tarihi zirvesinden yüzde 62 oranında gerilemiş oldu. Şu sıralar Bitcoin yüzde 15 oranında düşüşle 27 bin 160 dolardan alıcı buluyor. Böylece Bitcoin 16 ayın dip seviyesinde işlem görüyor.

        ETHEREUM DA YIKILDI

        2500 dolar seviyelerinde işlem gören Ethereum sert düşüşle 1786 dolara kadar geriledi. Ağır yara alan Ethereum şu sıralar yüzde 23 oranında düşüşle 1857 dolardan işlem görüyor.

        DOGECOIN YIKILDI

        Milyarder iş insanı Elon Musk'ın yönlendirmeleriyle hareket eden Dogecoin yüzde 33 oranında düşüşle 0.074 dolara kadar geriledi.

        SHIBA INU BİR SIFIR DAHA EKLEDİ

        Shiba Inu fiyatlarında da düşüş devam ediyor. Bol sıfırla işlem gören Shiba Inu bir sıfır daha ekledi ve yüzde 37 oranında düşüşle 0.00000992 dolar seviyelerinde işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi SHİBA INU COİN ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? Shiba Inu yorumları
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