SHİBA INU COİN ÇÖKTÜ MÜ, NEDEN DÜŞÜYOR SON DAKİKA? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? Shiba Inu yorumları

Son dakika Shiba Inu coinin neden düştüğü ve yorumları merak ediliyor. Kripto Para yatırımcıları endişeli! Sabah saatlerinden itibaren binlerce kişi SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR? Shiba Inu geleceği ne? Düşer mi, yükselir mi? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Kripto para piyasaları resmen çakıldı! Tüm ibreler çöküşü işaret ediyor. İşte detaylar...
SHİBA INU COİN NEDEN DÜŞÜYOR?
Fed'in faiz artırımının ardından kripto para borsalarında satış rüzgarı yaşandı. Bu da piyasaların çökmesine olanak sağladı. Önce Bitcoin, ardından da diğer kripto paralar düşmeye başladı.
En kritik çöküş ise Terra Luna ile yaşandı. Terra Luna'da UST'nin etkisiyle yüzde 98 oranında kayıp meydana geldi. Çoğu yatırımcı neredeyse tüm paralarını kaybetti. Şuanda Luna ve Terra UST resmen kurtarılamayacak durumda! Doge Coin ve Shiba Inu da düşüşten nasibini alan coinler oldu.
BITCOIN'LE BAŞLADI TERRA VE LUNA İLE DEVAM ETTİ
Kripto para piyasalarındaki deprem Fed'in faiz artırımı sonrası bir de bilanço daraltmaya gideceğini açıklamasıyla birlikte başladı. Sonrasında ise stabilkoin Terra UST'nin düşüşüyle bu durum katmerlendi ve genele yayılmaya başladı. Luna ve Terra UST yatırımcıları paralarını sıfırlama noktasına gelirken kurtuluşuna ilişkin bir ışık da görünmüyor.
SİSTEM NASIL ÇALIŞIYORDU?
Kripto para piyasasında dolarla aynı seviyede işlem gören Terra UST, Luna tarafından teminat altına alınmıştı. 1 Terra UST satınca 1 tane de Luna tokeni ortaya çıkıyor. 1 tane Terra UST alınca da 1 tane Luna tokeni azalıyor. Terra UST ne kadar alım görürse Luna tokenleri de o kadar azalıyor ve fiyatı yükseliyordu. İlk 10 kripto para birimi arasına giren Luna çok büyük yıkım gördü. Luna hiçbir şeyi teminat altına almıyordu ve Terra UST büyük satışa maruz kaldı. Her Terra UST satıldıkça 1 Luna daha basıldı, satışlar hızlandı, Luna'lar çoğaldı, alımlar neredeyse durdu, Luna çoğaldıkça çoğaldı ve neredeyse tamamen değersiz hale geldi.
1 DOLAR SABİTLİĞİ DE KAYBEDİLDİ
Terra UST'nin 1 dolara eşit olması da satışlarla birlikte ortadan kalktı. Terra ekosisteminin kurucusu Do Kwon, Bitcoin'in teminat olarak kullanılacağını açıklamıştı. Yani başka bir deyişle UST düşerse Bitcoin satarak UST'nin değerini koruyacaklarını ifade etmişti. Bu işlem de UST 0.98 dolara düştüğünde otomatik olarak başlayacaktı ve başladı.
BITCOIN DE ÇÖKÜŞE GEÇTİ
Bitcoin de tarihi zirvesi olan 69 bin dolardan 40 bin Dolar seviyelerine gerilemiş ve bu seviyelerde kalmak için mücadele ediyordu. Fed'in açıklamaları sonrası düşüşe geçen Bitcoin'le birlikte Terra ekosistemi de çökmeye başladı. UST 0.98'in altına geriledi, zaten düşen Bitcoin'ler Terra UST'yi yükseltmek için satılmaya başlandı. Böylece Terra UST'nin elinde teminat olan Bitcoin'ler bitmiş oldu.
KURTULUŞ İÇİN ÇARE NE?
Sistemi yeniden ayağa kaldırmak, UST'yi 1 dolara sabitlemek için milyarlarca Luna'nın basılması gerekiyor. Piyasada çoğalan Luna'nın fiyatı da dip seviyelerden işlem görmeye devam edecek. Böylece Luna yatırımcılarının kayıpları uzun süre devam edecek olabilir.