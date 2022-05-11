Çalışma Bakanı Vedat Bilgin duyurdu! Ek gösterge bu ay tamam

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmalarına ilişkin, "Memur konfederasyonları ile son bir toplantı yapacağız. O toplantıdan sonra nihai değerlendirmemizi yaparak bu ayın sonunda bitirmiş olacağız. Kamu personeli için en kapsayıcı 3600 ek gösterge düzenlemesini yapacağımızı ifade etmek isterim" dedi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge çalışmasını tamamladıktan sonra sözleşmeli personelin sorunlarını ele alacaklarını ve bunları çözeceklerini kaydetti.



STOKÇUYA 3 YIL HAPİS

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, stokçuluk yapanlara verilecek cezanın '1 yıldan 3 yıla kadar' şeklinde değiştirileceğini, cezanın hem alt hem de üst sınırının artırılacağını söyledi. Noterliklerle ilgili yeni bir düzenlemenin de hayata geçirileceğini anlatan Bozdağ, "Gayrimenkul alım ve satım işlerinin, tapu sicil müdürlükleri yanında noterliklerde de yapılmasına imkan sağlıyoruz" dedi.



PASAPORTTA YENİ DÖNEM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, tasarım çalışmaları ve pilot üretimi başarıyla tamamlanan yerli pasaportun seri üretimi için son aşamaya gelindiğini açıkladı. Soylu, "Biz yeni e-Pasaportları basmaya Ağustos'tan itibaren başlayacağız. Hem ehliyet hem mavi kart hem de pasaport için var olanlar kullanılacak. Süresi bittiğinde, yenileme ihtiyacı duyulduğunda yenileme sağlanacak" dedi.



150 BİN UCUZ EV GELİYOR

Dar gelirli aileler için 150 bin sosyal konut daha inşa edilecke. Konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli olarak satışa sunulacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TOKİ'ye 30 milyar liralık daha finansman verileceğini açıklarken, bu kapsamda dar gelirli aileler için 81 ilde 150 bin sosyal konut yapılacak. Başkan Erdoğan, detayları Haziran ayında açıklayacak. Konutlar yüzde 10 peşin, 240 ay vadeli, sabit taksit ödemeli olarak sunulacak. Fiyatları 400 bin lira bandında olacak. Başvuracakların aylık hane halkı geliri, en fazla 10 bin lira olacak. Ev, borç bitene kadar başkasına devredilmeyecek.

Barış ŞİMŞEK

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