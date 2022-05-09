İş kazasına çifte aylık! İş kazası geçirenlerin sosyal hakları nelerdir?, Erken emeklilik hangi şartlarda gerçekleşiyor?





■ İşyerindeki bir kazaya bağlı daha sonradan hayatını kaybeden de sosyal haklardan yararlanır mı?

Örneğin; işyerinde yere düşüp kafasını çarpan çalışanın bu olaya bağlı olarak sonradan beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetmesi ölümlü iş kazası olarak değerlendiriliyor. Sigortalının işyeri dışındaki bir görevde kaza geçirmesi de iş kazası kabul ediliyor. İş kazası sonucu yaşamını yitiren çalışan için cenazeyi kaldıranlara cenaze ödeneği ödeniyor, geriye kalan hak sahiplerine ölüm geliri de bağlanıyor. İş kazası sonrası ölümlerde geride kalan hak sahibine aylık bağlanması için sigortalının 1 gün bile sigortasının olması yeterli.