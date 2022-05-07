Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Anneler günü e-ticaret alışverişini hareketlendiriyor! Online alışverişlerin 21 milyar lirayı aşması bekleniyor

    E-ticaret alışverişlerinde Anneler Günü hareketliliği yaşanıyor. Online alışverişlerin 21 milyar lirayı aşması bekleniyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Anneye 21 milyar lira

    Elektronik Ticaret İşletmecileri Dermeği Başkanı (ETİD) Emre Ekmekçi, geçen yıl Anneler Günü'nün salgının etkisinde geçtiğini, bu yılın Anneler Günü'nün Ramazan Bayramı'nın bitimine denk geldiğini, bu sebeple alışverişlerin artmasını beklediklerini söyledi. Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin e-ticaret verilerine olumlu katkı sağlayacağını beklediklerini belirten Ekmekçi, "Bu yılın Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 21 milyar liranın üzerinde bir hacim bekliyoruz" diye konuştu. Ekmekçi, 300 lira olan alışveriş sepet tutarının bu yıl 350 lira olmasını beklediklerini aktardı. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de "24 Nisan'da başlayan alışverişlerin ortalama sepet tutarının 520 lira olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim" dedi

    ÇİÇEK GİBİ HAZIRLIK
    Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'da, yaklaşık 3 bin 800 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriciliği yapan üreticiler, Anneler Günü öncesi yoğun mesai harcıyor. İl Tarım Müdürü Suat Parıldar, yıllık 160 milyon çiçek üretimiyle 4'ncü sırada yer aldıklarını, yıllık 2-2.5 milyon orkide ürettiklerini söyledi.



    YENİ MODA
    İtalyan moda markası Gucci, dijital dünyaya adım atıyor. Marka, Amerika'daki seçili mağazalarda kripto para kullanımına izin vereceğini açıkladı. New York, Los Angeles, Las Vegas ve Atlanta'daki mağazalarda başlayacak olan kripto para uygulamasında, müşteriler QR kod kullanarak ödemelerini kripto para cüzdanlarından gerçekleştirebilecek. Böylece fiziki para ortadan kalkacak.



    GÖZLER ÜZERİNDE
    Hindistan merkezli tasarım stüdyosu Bhushan Powar Design , büyük bir 'cam göz' ile karakterize edilen Zion adlı 110 metrelik süper yat konseptini tanıttı. Gözlemevi görevi gören bu göz, misafirlere 360 derecelik okyanus manzarası sunuyor. Genişletilebilir bir plaj kulübü, sonsuzluk havuzu, helikopter pisti ile donatılan lüks süper yat, geniş ve lüks 10 kamaraya sahip. Yatta 20 misafir ve 20 mürettebat için yer bulunuyor.



        EK GÖSTERGEDE SON VİRAJ
        AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, 3600 ek gösterge düzenlemesinde sona gelindiğini söyledi. Memur-Sen Erzincan İl Temsilciliği Teşkilat Buluşması'na katılan Yıldırım, "3600 ek gösterge olarak tanımlanan mesele Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımızın yoğun gündemi olarak devam ediyor ve artık bir sonuçlandırma aşamasına yaklaşıyoruz. Zor bir düzenleme ve inşallah beklentileri karşılayacak şekilde bir sonuca bağlıyoruz" şeklinde konuştu. Memur- Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da şu değerlendirmeleri yaptı: "Ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi olarak genel çerçeveyi ifade etmeye çalıştığımız bu gündeme ilişkin belli meslek gruplarının dışına çıkıp tüm kamudaki çalışanların ek göstergelerinin düzenlenmesinde nihai sonuç olan, hedeflenen nokta olarak, hepsinin memnun olacağı bir çerçevenin üretilmesi."

        ÜÇÜNCÜ BULUŞMA HAFTAYA
        Hükümet ve Memur-Sen'in taraf olduğu 3600 Ek Gösterge Komisyonu, üçüncü toplantısını 10 Mayıs'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde yapacak. Düzenlemenin ay sonuna kadar Meclis'e sevk edilmesi bekleniyor.



        HAZİNE DESTEKLİ KREDİLERE TALEP YAĞDI
        Reel sektör Hazine destekli kefalet sistemine büyük ilgi gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mart sonu itibariyle 465 bin 640 firmaya Hazine destekli kefalet sistemi kapsamında 607 milyar 788 milyon lira kredi kullandırıldığını açıkladı. Bakan Nebati, tarımsal üretim için kullandırılan Hazine faiz destekli kredi bakiyesinin Şubat sonu itibariyle 103 milyar liraya ulaştığını belirtti.
        Hazal ATEŞ



        TÜRKİYE LEHİNE 'ÇELİK' GİBİ KARAR
        Dünya Ticaret Örgütü Paneli çelik davasında Türkiye'yi haklı buldu. Çelik önlemleriyle ilgili olarak Avrupa Birliği'ne karşı Dünya Ticaret Örgütü'nde açılan dava, Türkiye lehine sonuçlandı. Bu kararla binlerce çelik ihracatçısı da kayıplarını telafi edebilecek. Ticaret Bakanlığı, kararın Türkiye'nin başarısı olduğunu belirtti. Bakanlık açıklamasında, "Türkiye, korumacı ve uluslararası kurallara aykırı uygulamaların arttığı bir dönemde kurucu üyesi olduğu DTÖ'nün mekanizmaları içinde kalarak haklılığını ortaya koydu ve bir içtihat oluşmasına katkıda bulundu. Dava sonucu ülkemiz açısından bir başarıdır" denildi.
        Hazal ATEŞ



            KADINLAR MESLEK EDİNECEK
            Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eğitim ve iş hayatından çeşitli sebeplerle yararlanamayan 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanması için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' adı altında yeni bir proje başlatıyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında, istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için farkındalık ve mesleki eğitimler verilecek, danışmanlık programları uygulanacak. Proje kapsamında, danışmanlık ve mentorluk programları hayata geçirilecek.

            BAYRAMDA 3 MİLYON KİŞİ UÇTU
            Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı döneminde (29 Nisan-4 Mayıs) 2 milyon 970 bin kişinin hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısının 1 milyon 65 bin olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı" dedi.

            ÇİĞ SÜT LİTRE FİYATI 7.5 LİRAYA ÇIKTI
            Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs'tan geçerli soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7.5 lira olarak belirledi. Açıklamada, "Fiyatta, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır" denildi.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Kim bu ’sızma’lar!
            Haberler Ekonomi Anneler günü e-ticaret alışverişini hareketlendiriyor! Online alışverişlerin 21 milyar lirayı aşması bekleniyor
                SON DAKİKA