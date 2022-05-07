Anneler günü e-ticaret alışverişini hareketlendiriyor! Online alışverişlerin 21 milyar lirayı aşması bekleniyor

Elektronik Ticaret İşletmecileri Dermeği Başkanı (ETİD) Emre Ekmekçi, geçen yıl Anneler Günü'nün salgının etkisinde geçtiğini, bu yılın Anneler Günü'nün Ramazan Bayramı'nın bitimine denk geldiğini, bu sebeple alışverişlerin artmasını beklediklerini söyledi. Anneler Günü kapsamındaki alışverişlerin e-ticaret verilerine olumlu katkı sağlayacağını beklediklerini belirten Ekmekçi, "Bu yılın Anneler Günü kampanyalar dönemi için online sektör olarak toplam 21 milyar liranın üzerinde bir hacim bekliyoruz" diye konuştu. Ekmekçi, 300 lira olan alışveriş sepet tutarının bu yıl 350 lira olmasını beklediklerini aktardı. GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin de "24 Nisan'da başlayan alışverişlerin ortalama sepet tutarının 520 lira olarak gerçekleştiğini söyleyebilirim" dedi
ÇİÇEK GİBİ HAZIRLIK
Türkiye'nin kesme çiçek üretim merkezlerinden Yalova'da, yaklaşık 3 bin 800 dekar alanda süs bitkisi yetiştiriciliği yapan üreticiler, Anneler Günü öncesi yoğun mesai harcıyor. İl Tarım Müdürü Suat Parıldar, yıllık 160 milyon çiçek üretimiyle 4'ncü sırada yer aldıklarını, yıllık 2-2.5 milyon orkide ürettiklerini söyledi.
YENİ MODA
İtalyan moda markası Gucci, dijital dünyaya adım atıyor. Marka, Amerika'daki seçili mağazalarda kripto para kullanımına izin vereceğini açıkladı. New York, Los Angeles, Las Vegas ve Atlanta'daki mağazalarda başlayacak olan kripto para uygulamasında, müşteriler QR kod kullanarak ödemelerini kripto para cüzdanlarından gerçekleştirebilecek. Böylece fiziki para ortadan kalkacak.
GÖZLER ÜZERİNDE
Hindistan merkezli tasarım stüdyosu Bhushan Powar Design , büyük bir 'cam göz' ile karakterize edilen Zion adlı 110 metrelik süper yat konseptini tanıttı. Gözlemevi görevi gören bu göz, misafirlere 360 derecelik okyanus manzarası sunuyor. Genişletilebilir bir plaj kulübü, sonsuzluk havuzu, helikopter pisti ile donatılan lüks süper yat, geniş ve lüks 10 kamaraya sahip. Yatta 20 misafir ve 20 mürettebat için yer bulunuyor.