Anneler günü e-ticaret alışverişini hareketlendiriyor! Online alışverişlerin 21 milyar lirayı aşması bekleniyor





KADINLAR MESLEK EDİNECEK

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, eğitim ve iş hayatından çeşitli sebeplerle yararlanamayan 18-29 yaş arasındaki kadınların güçlenmesi, toplumsal ve ekonomik hayata aktif katılımlarının sağlanması için 'Geleceğini Kuran Genç Kadınlar Projesi' adı altında yeni bir proje başlatıyor. 3 yıl sürecek proje kapsamında, istihdam olanaklarının iyileştirilmesi için farkındalık ve mesleki eğitimler verilecek, danışmanlık programları uygulanacak. Proje kapsamında, danışmanlık ve mentorluk programları hayata geçirilecek.



BAYRAMDA 3 MİLYON KİŞİ UÇTU

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ramazan Bayramı döneminde (29 Nisan-4 Mayıs) 2 milyon 970 bin kişinin hava yolu ile seyahat ettiğini açıkladı. İstanbul Havalimanı'nda yolcu sayısının 1 milyon 65 bin olduğunu aktaran Karaismailoğlu, "İzmir Adnan Menderes Havalimanı 163 bin 56, Antalya Havalimanı 474 bin 752, Muğla Dalaman Havalimanı 77 bin 481, Muğla Milas-Bodrum Havalimanı 62 bin 92 yolcu ağırladı" dedi.



ÇİĞ SÜT LİTRE FİYATI 7.5 LİRAYA ÇIKTI

Ulusal Süt Konseyi, 15 Mayıs'tan geçerli soğutulmuş çiğ süt tavsiye satış fiyatını (çiğ süt destek primi hariç) litre başına 7.5 lira olarak belirledi. Açıklamada, "Fiyatta, 2019/64 sayılı Çiğ İnek Sütünün Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliği ile belirlenen A sınıfı çiğ sütün dönemine ait protein ve yağ değerleri baz alınacaktır. Her bir dizyem (0,1'lik değişim) için ± 10 kuruş fark uygulanacaktır" denildi.

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