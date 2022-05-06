ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu?

Fed son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 yılı için yüzde 3,6 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,46 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.