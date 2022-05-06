Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.05.2022 15:54
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.05.2022 15:54
    ABONE OL

    ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu?

    ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından atılan sıkılaştırma adımlarının etkileri takip edilirken, bu etkilerin en önemli göstergelerinden biri olan tarım dışı istihdam verisi merak edildi. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç?

    ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 'iş gücü istatistikleri' raporuna göre nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 400 bin artacağı yönündeydi. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu? İşte merak edilenler!

    Tarım dışı istihdam verisi mart ayı için 431 bin seviyesinden 428 bine, şubat ayı verisi 504 binden 714 bine revize edildi.

    Özel sektörün istihdamı 406 bin ile piyasa beklentisi olan 385 binin üzerinde geldi. Kamuda istihdam 22 bin artış gösterdi.

    İmalat sektöründe istihdam 55 bin artarken, inşaat sektöründe 2 bin kişi yükseldi.

    İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ

    Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi.

    Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye çıktı.

        Fed son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl ve gelecek yıl için yüzde 3,5, 2024 yılı için yüzde 3,6 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4 seviyesinde bulunuyor.

        Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 5,46 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 5,5 yükseliş olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,6 saat oldu.

        Ülkede iş gücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,2'ye geriledi.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Videolarının yayılmasında istihbarat parmağı mı var?
        Haberler Ekonomi ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu?
            SON DAKİKA