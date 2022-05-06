ABD Çalışma Bakanlığı tarafından açıklanan 'iş gücü istatistikleri' raporuna göre nisan ayında tarım dışı istihdam 428 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 400 bin artacağı yönündeydi. Peki, ABD tarım dışı istihdam verisi yüzde kaç? ABD tarım dışı istihdam verisi son dakika kaç oldu? İşte merak edilenler!
Tarım dışı istihdam verisi mart ayı için 431 bin seviyesinden 428 bine, şubat ayı verisi 504 binden 714 bine revize edildi.
Özel sektörün istihdamı 406 bin ile piyasa beklentisi olan 385 binin üzerinde geldi. Kamuda istihdam 22 bin artış gösterdi.
İmalat sektöründe istihdam 55 bin artarken, inşaat sektöründe 2 bin kişi yükseldi.
İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞÜNÜ SÜRDÜRDÜ
Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,6 seviyesinde kaldı. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,6'dan yüzde 3,5'e gerileyeceği yönündeydi.
Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 6,9'dan yüzde 7'ye çıktı.