İstanbul’a yatırım yağdı! O alanda Avrupa’nın zirvesinde

Tüzgen, kuruldukları günden bu yana İstanbul'da girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi için çeşitli proje ve faaliyetleri hayata geçirdiklerini aktararak, şu değerlendirmelerde bulundu: "Yeni iş fikirlerinin ticarileşmeye hazır hale gelmesi, yerli teknoloji firmalarımızın global pazarlara açılmaları, girişimcilik ekosistemi aktörleri arasında iş birliğinin artırılması, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla kalıcı iş birlikleri geliştirilmesi için çok kapsamlı çalışmalar yürütüyoruz. Ajansımızın verileri ve uzman görüşleriyle katkıda bulunduğu Startup Genome'un GSER 2022 raporu için de çalışmalarımız devam ediyor.

Dünyanın önde gelen girişimcilik ekosistemlerinin mercek altına alındığı bu raporun detaylarının da yakın zamanda kamuoyuna açıklanması planlanıyor. Yeni dönemde Girişimcilik Mali Destek Programımız kapsamında 13,4 milyon TL bütçeye sahip 12 projeye katkı sunuyoruz. Oyun sektöründen sosyal girişimlere; sağlık teknolojilerinden, kadın girişimcilere kadar İstanbul'u girişimciler için uluslararası bir çekim merkezi haline getirmeye yönelik projeleri destekliyoruz."

Türkiye'nin ilk mobil oyun ve e-spor kuluçka merkezi GamesUP'ın İSTKA desteği ile kurulduğunu vurgulayan Tüzgen, "İş fikri sahibi girişimcilerin ilk oyunlarını geliştirmeleri, pazarlama ve uluslararasılaşma desteğine ihtiyaç duyan firmaların hızlandırma programından faydalanmaları sağlanacak. Siber güvenlik girişimlerinin global pazarda başarı yakalamaları için desteklediğimiz Siber Güvenlik Hızlandırma ve Kuluçka Programı Cybercube Projesi ile altyapı, eğitim, teknik mentor ve danışmanlara erişim imkanı sunuluyor.

Yatırımcı Hızlandırma Platformu projesi ile startuplara uluslararasılaşma, finansmana erişim ve iş birliklerinin oluşturulması konularında destek olmayı amaçlıyoruz. İstanbul Sağlık KOBİ'leri ve startupları için Ticareti Hızlandırma Platformu projesi ile İstanbul'daki sağlık KOBİ'leri ve startuplarının satış ve pazarlama süreçlerinin kolaylaştırılmasını hedefliyoruz. "Uluslararası Girişimcilik Merkezi İstanbul" projesi ile de uluslararası girişimcilerin Türkiye'de pazara kolay girişleri için alt yapı, metodoloji, danışmanlık ve mentorluk hizmetleri sağlanmasını hedefliyoruz." şeklinde konuştu.