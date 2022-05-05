Memur ve emekli Temmuz maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayı için sabırsızlanıyor. Zam ayında vatandaşları büyük sürprizler bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından da heyecan giderek arttı. TÜİK Nisan verilerine göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken yıllık bazda yüzde 69,97 oldu. Peki Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? İşte MEMUR-EMEKLİ maaş farkları ÖDEME TARİHİ ve Kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularının yanıtları...
SON DAKİKA | TÜİK NİSAN ENFLASYON ORANLARI
Öncelikle TÜİK Nisan enflasyon verilerine göz atalım;
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı
TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.
Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.
Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi
Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.
Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.
ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK 2022?
Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.
Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak
zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.
MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?
TÜİK'in açıkladığı sonucuna göre 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 31,71 oranında zam oluştu.
Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.
Yani memur ve memur emeklileri için 4 aylık süreçte yüzde 31,21 oranında zam oranı oluşmuş oldu.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 4 aylık oranda zamlanırsa 3300 TL seviyesine çıkacak.