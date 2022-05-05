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    • Ekonomi
    • 05.05.2022 11:13
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    • 05.05.2022 11:18
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    Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? MEMUR-EMEKLİ maaş farkları ÖDEME TARİHİ! Memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar?

    Son dakika emekli-memur maaş zammı haberleri... Milyonlarca emekli ve memurun gözü kulağı enflasyon rakamlarındaydı. Beklenen açıklama TÜİK'ten geldi. Nisan enflasyon verileri açıklandı. 2022 Nisan enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli ve memurlar maaş zammı haberlerini yakından takip etmeye başladı. Peki Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? MEMUR-EMEKLİ maaş farkları ne zaman ödenecek? Memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? Kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte son dakika gelişmelerle birlikte merak edilen soruların yanıtları...

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Memur ve emekli Temmuz maaş zammıyla ilgili son dakika gelişmeler yaşanıyor. Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayı için sabırsızlanıyor. Zam ayında vatandaşları büyük sürprizler bekliyor. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından da heyecan giderek arttı. TÜİK Nisan verilerine göre enflasyon geçtiğimiz ay yüzde 7,25 artarken yıllık bazda yüzde 69,97 oldu. Peki Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? Memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar? İşte MEMUR-EMEKLİ maaş farkları ÖDEME TARİHİ ve Kim ne kadar maaş alacak? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? sorularının yanıtları...

    SON DAKİKA | TÜİK NİSAN ENFLASYON ORANLARI

    Öncelikle TÜİK Nisan enflasyon verilerine göz atalım;

    Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %69,97, aylık %7,25 arttı

    TÜFE'de (2003=100) 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %7,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre %31,71, bir önceki yılın aynı ayına göre %69,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %34,46 artış gerçekleşti.

    Yıllık TÜFE'ye göre 9 ana grup daha düşük, 3 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Yıllık en düşük artış %18,71 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %26,23 ile giyim ve ayakkabı, %27,73 ile eğitim ve %35,95 ile sağlık oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %105,86 ile ulaştırma, %89,10 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %77,64 ile ev eşyası oldu.

    Aylık TÜFE'ye göre 10 ana grup daha düşük, 2 ana grup daha yüksek değişim gösterdi

    Ana harcama grupları itibarıyla 2022 yılı Nisan ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,93 ile çeşitli mal ve hizmetler, %1,31 ile sağlık ve %2,87 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2022 yılı Nisan ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %13,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %7,43 ile konut, %6,96 ile giyim ve ayakkabı oldu.

    Nisan 2022'de, endekste kapsanan 409 maddeden, 27 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 45 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 337 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

    Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) yıllık %57,20, aylık %5,58 arttı

    İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2022 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre %5,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %22,88, bir önceki yılın aynı ayına göre %57,20 ve on iki aylık ortalamalara göre %30,87 artış gerçekleşti.

    ENFLASYON FARKI NE ZAMAN YATACAK 2022?

    Mart enflasyonunun açıklanmasının ardından memur ve memur emeklilerine fark verilmesi de kesinleşti. Memur ve memur emeklileri Ocak ayında 2.5 puanlık ek zam ile birlikte yüzde 7.5 oranında toplu sözleşme zammı almışlardı.

    Temmuz'da ise yine yüzde 7 oranında toplu sözleşme zammı alacaklar. Memur ve memur emeklilerine Temmuz ayında yüzde 7.5 oranındaki Ocak
    zammını geçen 6 aylık enflasyon kadar da fark ödenecek.

    MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİNİN ZAM ORANI NE KADAR OLACAK?

    TÜİK'in açıkladığı sonucuna göre 4 aylık enflasyon toplamı yüzde 31,71 oldu. Yani şimdiden SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına yüzde 31,71 oranında zam oluştu.

    Memur ve memur emeklilerinin zam hesabı ise daha farklı yapılıyor. Memurlara ve memur emeklilerine ise toplu sözleşme kapsamında yüzde 7 zam ile bu yılın ilk yarısındaki enflasyonun yüzde 7.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak.

    Yani memur ve memur emeklileri için 4 aylık süreçte yüzde 31,21 oranında zam oranı oluşmuş oldu.

    EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

    Şu anda 2500 TL olan en düşük emekli maaşı 4 aylık oranda zamlanırsa 3300 TL seviyesine çıkacak.

        KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        SSK ve Bağ-Kur emeklileri maaş zammı hesaplama

        Güncel maaş: 2500 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3292 TL

        Güncel maaş: 2600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3424 TL

        Güncel maaş: 2700 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3556 TL

        Güncel maaş: 2800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3687 TL

        Güncel maaş: 2900 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3819 TL

        Güncel maaş: 3000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 3951 TL

        Güncel maaş: 3100 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4083 TL

        Güncel maaş: 3200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4214 TL

        Güncel maaş: 3300 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4346 TL

        Güncel maaş: 3400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4478 TL

        Güncel maaş: 3500 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4609 TL

        Güncel maaş: 3600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4741 TL

        Güncel maaş: 3700 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 4873 TL

        Güncel maaş: 3800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5004 TL

        Güncel maaş: 3900 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5136 TL

        Güncel maaş: 4000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5268 TL

        Güncel maaş: 4100 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5400 TL

        Güncel maaş: 4200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5531 TL

        Güncel maaş: 4300 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5663 TL

        Güncel maaş: 4400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5795 TL

        Güncel maaş: 4500 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 5926 TL

        Güncel maaş: 4600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6058 TL

        Güncel maaş: 4700 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6190 TL

        Güncel maaş: 4800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6322 TL

        Güncel maaş: 4900 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6453 TL

        Güncel maaş: 5000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 6585 TL

        KİM NE KADAR MAAŞ ALACAK?

        Memur ve memur emeklileri maaş zammı hesaplama

        Güncel maaş: 6000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 7872 TL

        Güncel maaş: 6200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8135 TL

        Güncel maaş: 6400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8397 TL

        Güncel maaş: 6600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8659 TL

        Güncel maaş: 6800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 8922 TL

        Güncel maaş: 7000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9184 TL

        Güncel maaş: 7200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9447 TL

        Güncel maaş: 7400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9709 TL

        Güncel maaş: 7600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 9971 TL

        Güncel maaş: 7800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10234 TL

        Güncel maaş: 8000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10496 TL

        Güncel maaş: 8200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 10759 TL

        Güncel maaş: 8400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11021 TL

        Güncel maaş: 8600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11284 TL

        Güncel maaş: 8800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11546 TL

        Güncel maaş: 9000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 11808 TL

        Güncel maaş: 9200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12071 TL

        Güncel maaş: 9400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12333 TL

        Güncel maaş: 9600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12596 TL

        Güncel maaş: 9800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 12858 TL

        Güncel maaş: 10000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13121 TL

        Güncel maaş: 10200 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13383 TL

        Güncel maaş: 10400 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13645 TL

        Güncel maaş: 10600 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 13908 TL

        Güncel maaş: 10800 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14170 TL

        Güncel maaş: 11000 TL
        4 aylık orana göre zam sonrası yeni maaş tutarı: 14433 TL
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        Haberler Ekonomi Enflasyon farkı ne zaman yatacak 2022? MEMUR-EMEKLİ maaş farkları ÖDEME TARİHİ! Memur ve emekli Temmuz maaş zammı ne kadar?
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