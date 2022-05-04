Son dakika ekonomi haberleri... Fed faiz kararı dünyanın gündeminde. Piyasaların gözü kulağı merkez bankaları öncüsü Fed'in faiz kararı için gelecek açıklamada olacak.
3-4 Mayıs Fed toplantısı (FOMC) bugün devam ediyor. Fed toplantısı sonrası, faiz kararı, varlık stratejisi ve bilanço küçültme adımları konusunda atılacak adımlar belli olacak. Fed Başkanı Jerome Powell faiz kararı sonrası kameralar karşısına geçecek.
Küresel piyasalarda ekonomistler, yatırım aracı olmasının yanı sıra önemli bir risk belirteci olan altın fiyatları ile Fed toplantısı sonrası gelecek mesajları eş zamanlı takip edecek.