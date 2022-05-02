Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırması şoke etti! Tarladan markete 5.5 kat fark





BİREYSEL YATIRIMCIYA YENİ ÜRÜNLER GELİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Vatandaşlarımızın refah, alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu kırmızı çizgimiz" dedi. Bireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündükleri farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamladık."

Hazal ATEŞ



İHRACAT YAPANA VERGİ&NBSP;İNDİRİMİ

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırladı. Bu kapsamda, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak.



TÜRKİYE GÜNEŞTE AVRUPA BİRİNCİSİ

Enerjide yenilenebilirin önemi giderek artarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye, güneş paneli üretim kapasitesinde Avrupa'da 1'inci, dünyada da 4'üncü sırada bulunuyor. Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar sürerken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez de yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.

Barış ŞİMŞEK



E-TİCARETTE REKOR BÜYÜME OLACAK

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, geçen yılı rekor büyümeyle kapatan e-ticaret sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bu yıl da rekor büyüme bekliyoruz" dedi. Geçen yılın ülkede e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381.5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Çevikoğlu, sipariş adetlerinin de yüzde 46'lık artışla 3 milyar 347 milyona yükseldiğini kaydetti.



KİRADA 'FAHİŞ ARTIŞ' ŞİKAYETİ PATLADI

Konut kiralarında geçen yıla göre 3 kattan fazla artışın yaşandığı Antalya'da son 4 ayda bin 778 kiracı, fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, geçen yıl 3 bin liradan kiraya verilen evlerin fiyatlarının bu sene 12 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Ocak ayından bu yana bin 778 şikayet aldık. Antalya şube olarak tüketici tarafından farklı nedenlerle 1 yılda yapılan şikayet sayısına, 4 ayda ev sahibini şikayet eden kiracı sayısıyla ulaştık. Son 2 ayda şikayetler arttı" diye konuştu.



BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI FABRİKALARI DURDURDU

Bursa'da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon lira zarar oluştu. Hırsızlık sırasında yaralanan Özbekistan uyruklu bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, yine aynı ülke vatandaşı 2 kişi yakalanıp tutuklandı. Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk, "Birkaç hırsızın buradan çalacağı ve belki sattıklarında 10-20-50-100 bin liralık mal ülkemize 5 saatte 5 milyon liralık bir zarar verdi" dedi.