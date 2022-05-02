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    Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırması şoke etti! Tarladan markete 5.5 kat fark

    TZOB araştırdı: Gıdada üretici-market fiyatı farkı 5.5 kata ulaştı. 2 üründe yüzde 400’ün, 11 üründe yüzde 200’ün, 10 üründe yüzde 100’ün üzerinde fark görüldü. İşte sizler için derlediğimiz 2 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Tarladan markete 5.5 kat fark

    Gıdada üretici ve market fiyatı arasındaki uçurum sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5.5 kat olduğunu söyledi. En fazla fiyat farkının yüzde 448.8 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Elmadaki fiyat farkını yüzde 404.1 ile salatalık, yüzde 278.4 ile kabak, yüzde 272.9 ile karnabahar, yüzde 265.3 ile pırasa, yüzde 251.6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240.3 ile nohut takip etti. Elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti." Bayraktar, Nisan'da markette 40 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görüldüğünü ve sadece 2 üründe fiyat değişimi olmadığını söyledi. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 59.3 ile beyaz lahana olduğuna işaret eden Bayraktar, "Yüzde 34.9 ile pırasa, yüzde 23.6 ile toz şeker, yüzde 19.1 ile marul takip etti" dedi..



    İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını kaydetti. 2 yılın sonunda ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam bin 301 inişkalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti" dedi. Karaismailoğlu, 1 Mayıs verilerini de bin 226 uçuş, 186 bin 500 yolcu olarak açıkladı.



    YAŞLIYA 1.454 TL
    Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu desteklerden biri de 65 yaş aylığı. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara bin 84 lira 54 kuruş ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir bin 417 lira 80 kuruşun, ikisinin toplam gelirleri 2 bin 835 lira 60 kuruşun altındaysa maaş bağlanıyor. 65 yaş aylığının tutarı, Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 34.12 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse 65 yaş aylığı bin 454 lira 58 kuruşa ulaşacak. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru sırasında sadece kimlik belgesi ve başvuru formunu doldurmak yetiyor.



        BİREYSEL YATIRIMCIYA YENİ ÜRÜNLER GELİYOR
        Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyonda uzun vadeye sirayet edecek bir katılaşma eğilimi beklemiyoruz. Vatandaşlarımızın refah, alım gücünü eskisinin üzerine çıkaracağız. Temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Bu konu kırmızı çizgimiz" dedi. Bireysel yatırımcının ilgisini çekebileceğini düşündükleri farklı borçlanma enstrüman alternatifleri hazırladıklarını anlatan Bakan Nebati, şöyle konuştu: "İhtiyaç duyulması halinde devreye alınacak bu enstrümanlara yönelik çalışmalar sürüyor. Bireysel yatırımcıya yönelik enflasyon korumalı tahvilin tasarımı ve geliştirilmesi çalışmalarını tamamladık."
        Hazal ATEŞ

        İHRACAT YAPANA VERGİ&NBSP;İNDİRİMİ
        Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Kurumlar Vergisi Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı hazırladı. Bu kapsamda, ihracat yapan kurumların münhasıran ihracattan, sanayi sicil belgesini haiz ve fiilen üretim faaliyetiyle iştigal eden kurumların da münhasıran üretim faaliyetinden elde ettikleri kazançları için kurumlar vergisi oranı 1 puan indirimli olacak.

        TÜRKİYE GÜNEŞTE AVRUPA BİRİNCİSİ
        Enerjide yenilenebilirin önemi giderek artarken, Türkiye de bu alanda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Türkiye, güneş paneli üretim kapasitesinde Avrupa'da 1'inci, dünyada da 4'üncü sırada bulunuyor. Yerli ve milli ekipmanlar için çalışmalar sürerken, Enerji Bakanı Fatih Dönmez de yeni yatırımlarla gelecek yıl güneş paneli üretiminde dünyada ilk 3'e girmeyi hedeflediklerini söyledi.
        Barış ŞİMŞEK

        E-TİCARETTE REKOR BÜYÜME OLACAK
        Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği Başkan Yardımcısı ve PttAVM. com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, geçen yılı rekor büyümeyle kapatan e-ticaret sektörünün büyümeye devam ettiğini belirterek, "Bu yıl da rekor büyüme bekliyoruz" dedi. Geçen yılın ülkede e-ticaret hacminin yüzde 69 artarak 381.5 milyar liraya ulaştığını ifade eden Çevikoğlu, sipariş adetlerinin de yüzde 46'lık artışla 3 milyar 347 milyona yükseldiğini kaydetti.

        KİRADA 'FAHİŞ ARTIŞ' ŞİKAYETİ PATLADI
        Konut kiralarında geçen yıla göre 3 kattan fazla artışın yaşandığı Antalya'da son 4 ayda bin 778 kiracı, fahiş artışlı kira isteyen ev sahiplerinden şikayetçi oldu. Tüketiciler Birliği Antalya Şube Başkanı Neşet Gündüz, geçen yıl 3 bin liradan kiraya verilen evlerin fiyatlarının bu sene 12 bin ile 20 bin lira arasında değiştiğini belirterek, "Ocak ayından bu yana bin 778 şikayet aldık. Antalya şube olarak tüketici tarafından farklı nedenlerle 1 yılda yapılan şikayet sayısına, 4 ayda ev sahibini şikayet eden kiracı sayısıyla ulaştık. Son 2 ayda şikayetler arttı" diye konuştu.

        BAKIR KABLO HIRSIZLIĞI FABRİKALARI DURDURDU
        Bursa'da Uludağ Organize Sanayi Bölgesi'ndeki elektrik dağıtım merkezinden çalınan bakır kablolar nedeniyle 244 fabrikaya 5 saat elektrik verilemediği için üretim durdu, 5 milyon lira zarar oluştu. Hırsızlık sırasında yaralanan Özbekistan uyruklu bir kişinin sağlık durumu ciddiyetini korurken, yine aynı ülke vatandaşı 2 kişi yakalanıp tutuklandı. Uludağ OSB Enerji Birimi Sorumlusu Süleyman Özpamuk, "Birkaç hırsızın buradan çalacağı ve belki sattıklarında 10-20-50-100 bin liralık mal ülkemize 5 saatte 5 milyon liralık bir zarar verdi" dedi.
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        Haberler Ekonomi Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırması şoke etti! Tarladan markete 5.5 kat fark
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