Türkiye Ziraat Odaları Birliği'nin araştırması şoke etti! Tarladan markete 5.5 kat fark

Gıdada üretici ve market fiyatı arasındaki uçurum sürüyor. Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Nisan ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkının 5.5 kat olduğunu söyledi. En fazla fiyat farkının yüzde 448.8 ile elmada görüldüğünü belirten Bayraktar, şu bilgileri paylaştı: "Elmadaki fiyat farkını yüzde 404.1 ile salatalık, yüzde 278.4 ile kabak, yüzde 272.9 ile karnabahar, yüzde 265.3 ile pırasa, yüzde 251.6 ile yeşil mercimek, yüzde 241 ile patlıcan ve yüzde 240.3 ile nohut takip etti. Elma ve salatalıkta üretici ile market arasındaki fiyat farkı yüzde 400'ün üzerindeyken, 11 üründe yüzde 200'ün, 10 üründe ise yüzde 100'ün üzerinde gerçekleşti." Bayraktar, Nisan'da markette 40 ürünün 22'sinde fiyat artışı, 16'sında fiyat azalışı görüldüğünü ve sadece 2 üründe fiyat değişimi olmadığını söyledi. Markette fiyatı en fazla artan ürünün yüzde 59.3 ile beyaz lahana olduğuna işaret eden Bayraktar, "Yüzde 34.9 ile pırasa, yüzde 23.6 ile toz şeker, yüzde 19.1 ile marul takip etti" dedi..
İSTANBUL HAVALİMANI REKOR KIRDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Covid-19 salgınının ardından ilk kısıtlamasız bayram tatilinin başlamasıyla İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldığını kaydetti. 2 yılın sonunda ilk kez kısıtlamasız Ramazan Bayramı'nın kutlandığına dikkati çeken Karaismailoğlu, "İstanbul Havalimanı'nda 2 yıl aranın ardından rekor kırıldı. 30 Nisan'da toplam bin 301 inişkalkış gerçekleşirken, 195 bin 640 yolcu da seyahat etti" dedi. Karaismailoğlu, 1 Mayıs verilerini de bin 226 uçuş, 186 bin 500 yolcu olarak açıkladı.
YAŞLIYA 1.454 TL
Yaşlılar için ülkemizde pek çok destek var. Bu desteklerden biri de 65 yaş aylığı. Halen 65 yaş üstü muhtaç vatandaşlara bin 84 lira 54 kuruş ödeme yapılıyor. Bu ödemede kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Kişi başı gelir bin 417 lira 80 kuruşun, ikisinin toplam gelirleri 2 bin 835 lira 60 kuruşun altındaysa maaş bağlanıyor. 65 yaş aylığının tutarı, Temmuz'da memur maaş katsayısındaki artışla zamlanacak. Enflasyon tahminlerine göre artış yüzde 34.12 olarak bekleniyor. Bu tahmin gerçekleşirse 65 yaş aylığı bin 454 lira 58 kuruşa ulaşacak. Bu maaştan yararlanmak için adresin bağlı bulunduğu kaymakamlıklardaki 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmak gerekiyor. Başvuru sırasında sadece kimlik belgesi ve başvuru formunu doldurmak yetiyor.