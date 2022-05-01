Temmuz ayında emekli maaşı ne kadar olacak 2022? Emekli maaşı ne kadar artacak? Emekliye ek zam var mı? EMEKLİYE ZAM ÜSTÜNE ZAM!

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Temmuz'da ayrıca memur emeklilerine refah payı artışı gelirken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2 bin 500 liraolan en düşük aylıkları da artacak.

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin taban maaşın artacağını söyledi. Bakan Bilgin şunları ifade etti:

"Temmuz ayında bir sürprizimiz olacak, en düşük emekli maaşı artacak. Detayları 1 Mayıs'ta açıklayacağım. Düzenleme ile yaklaşık 13 milyar liralık bir maliyet oluşturacağız. 800 bin kişilik bir kesimi ilgilendirecek."

KAÇ LİRA OLACAK?

Bakan Bilgin'in verdiği rakamlardan yola çıkarak taban maaşın kaç lira olabileceğini hesapladık.

Ocak 2022'de en düşük emekli maaşı yüzde 66'lık artışla bin 500 liradan 2 bin 500 liraya yükseltilmişti.

13 milyar liralık yıllık maliyete bakıldığında 800 bin kişi için aylık 1.354 TL'lik bir fark ortaya çıkıyor.

Bu fark en düşük maaşlara eklendiğinde zam a birlikte taban maaşın 3500 lira ile 4000 lira arasında bir rakama ulaşacağı ortaya çıkıyor.

Bakan Bilgin'in bu gün bir açıklama yapması bekleniyor.