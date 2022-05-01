Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 01.05.2022 08:28
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 01.05.2022 09:14
    ABONE OL

    Alışveriş yaptığı mağazaya telefon numarasını verenler dikkat! Mahkemeden emsal karar

    Mağazalardan alışveriş yapan milyonlarca kişi telefon numarası bilgisini kasiyerle paylaşır. Telefon numarasının mağaza dışında bir şahısla paylaşılması suç teşkil eder. Müşterisinin telefon numarasını üçüncü kişilerle paylaşan mağaza sorumlusunu suçlu bulan Yargıtay 12. Ceza Dairesi kararında 'Verileri hukuka aykırı verme veya ele geçirme suçu'nun oluştuğunu kaydetti.

    Bir vatandaş alışveriş yaptığı mağazada bulunan sorumluya cep telefonu numarasını verdi. Kendi rızası ve bilgisi dışında cep telefonu numarasını üçüncü kişilerle paylaşıldığını öne süren vatandaş şikayetçi oldu.

    Şikayetin ardından 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan davada sanık mağaza işletmecisine, 'Verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme' suçundan hapis cezası verildi. Sanık avukatının kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay 12. Ceza Dairesi'ne gönderildi.

    YEREL MAHKEMENİN KARARI YERİNDE BULUNDU
    Dosyayı inceleyen Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararının isabetli olduğunu aktardığı kararında, "Mağdur vatandaşın, sanığın işlettiği iş yerine giderek alışveriş yaptığı ve ücretini daha sonra vereceği beyan etmesi üzerine tanığın sanıktan cep telefonu numarasını istediği ortadadır.

        Sanığın, aralarında husumet bulunan katılanın aranmasını sağlamak için katılana ait cep telefonu numarasını katılanın rızası ve bilgisi dışında tanığa vermesi şeklinde sanığın, sübutu kabul edilen eyleminin Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 136/1. madde ve fıkrasında düzenlenen verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçunu oluşturduğuna ilişkin yerel mahkemenin kabul ve uygulamasında bir isabetsizlik görülmemiştir" ifadelerini kullandı.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Tam 3 kez kıyısından döndü
        Haberler Ekonomi Alışveriş yaptığı mağazaya telefon numarasını verenler dikkat! Mahkemeden emsal karar
            SON DAKİKA