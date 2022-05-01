Son dakika: Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, gençlerle iftar programında, yeraltı kaynaklarını sonuna kadar kullanmaya ve ekonomiye kazandırmaya kararlı olduklarını anlattı.
Dönmez, "Nasipse önümüzdeki yıl belki bugünlerde yerli gazımızı kullanır hale geleceğiz. Ocağınızda çay demlediğinizde artık Karadeniz'in binlerce metre altındaki o gazla demlemiş olacaksınız" dedi. Dönmez, şunları söyledi:
ARAMALARI ARTIRDIK
"Sabrettik sonuna geldik. Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yeni nesiller açısından önemli bir kaynaktır. Size tam 540 milyar metreküplük bir doğalgaz kaynağını teslim edeceğiz. 25 yıl yetecek bu ülkeye" dedi.