Son dakika: Yerli doğal gazı ne zaman kullanacağız? Bakan Fatih Dönmez tarih verdi!

30 bin megavatlık kurulu gücümüz artık 100 bin megavatı geçti." Dönmez, arama çalışmalarını artırdıklarını ifade ederek, "Ne kadar çok yerli ve yenilenebilir kaynakları kullanırsak içinde bulunduğumuz küresel enerji güvenliği riskini daha rahat atlatırız. Onun için doğal kaynak aramalarını artırdık" diye konuştu.