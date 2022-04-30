Dikkat evde fişi prize takılı bekleyen cihazlar yüzde 20 daha çok elektrik tüketimini arttırıyor





40 MİLYON MÜŞTERİYE ULAŞTI

Turkcell, bu yılın ilk çeyreğinde 577 bin yeni müşteri kazanıp, yeni yıl için belirlediği 1 milyon yeni müşteri hedefinin yarısından fazlasını gerçekleştirirken, toplam 40 milyon müşteri sayısına ulaştı. Turkcell Grubu, ilk 3 ayda yüzde 36.7 artışla 10.7 milyar lira gelir elde etti. 'Önce Müşterim' odağıyla yılın ilk 3 ayında güçlü bir performans sergilemeye devam ettiklerini belirten Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, "2022'nin ilk çeyreğinde küresel çapta seyreden enerji ve diğer temel maliyetlerdeki artışlar ile bölgesel gerilimler; zorlu makroekonomik koşullar yaratsa da müşteri odaklı yaklaşımımız, analitik yetkinliklerimiz ve doğru zamanlarda aldığımız doğru aksiyonlarla güçlü gelir ve müşteri büyümemizi sürdürdük" dedi.



SABANCI'DAN İKİ DİJİTAL SATIN ALMA

Sabancı Holding, veri odaklı dijital pazarlama alanında faaliyet gösteren SEM ile siber güvenlik (operasyonel teknolojiler) konusunda dünyanın önde gelen startuplardan birisi olan Radiflow'u bünyesine kattı. Çatı şirketleri DxBV aracılığıyla gerçekleştirdikleri bu iki satın almayla birlikte, dijital işlerde önemli bir atılım dönemine girdiklerini belirten Sabancı Holding CEO'su Cenk Alper, "Yeni ekonominin Sabancı Topluluğu'nun banka dışı gelirlerindeki payı yüzde 6'ya ulaşmış durumda. Hedefimiz bu oranı 2025 sonunda yüzde 13 seviyesine ulaştırmak" dedi.



HELAL GIDADA SAHTECILIĞE SON

AK Parti, ihracatın desteklenmesi amacıyla hazırladığı yasa teklifini TBMM Başkanlığı'na sundu. Teklif, aynı zamanda her isteyenin 'helal' belgelendirmesi yaparak tüketiciyi kandırmasının da önüne geçiyor. Düzenleme ile hiçbir denetimden geçmeyen belgelendirme kuruluşlarının helal belgelendirme yapabilmesinin önüne geçilmesi amaçlanıyor. Buna göre söz konusu faaliyetlerin helal akreditasyon güvencesi altına alınması, hem tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi hem de kamu refahına katkı sunulması hedefleniyor.

Zübeyde YALÇIN

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