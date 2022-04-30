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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 13:53
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    • 30.04.2022 13:53
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    6 yıl çalışan sözleşmeli erler belediyede memur kadrosuna atanabilir mi?

    Türk Silahlı Kuvvetlerinde 6 yıl sözleşmeli er olarak çalışıp daha sonra istifa ederek 5393 sayılı Belediye Kanununun 49 uncu maddesine istinaden Belediyede sözleşmeli personel olarak çalıştırılan personelin boş bulunan memur kadrosuna açıktan atanması mümkün mü? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Sözleşmeli er 6 yıl sonunda memur olabilir mi?

    10/03/2011 tarihli ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanununun " Kamuda istihdam" başlıklı ek 1 inci maddesinin birinci fıkrasında, "Sözleşmeli erbaş ve er olarak en az yedi hizmet yılını doldurarak ayrılanlardan nitelik belgesi olumlu olanlar, ilgili mevzuatlarındaki şartları taşımaları kaydıyla kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadro ve pozisyonlarına bu maddedeki usul ve esaslar çerçevesinde atanırlar." hükmüne yer verilmiştir.



    Yukarıda yer verilen hüküm çerçevesinde, ilgilinin sözleşmeli er olarak en az yedi hizmet yılını tamamlamamış olması dolayısıyla, 6191 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi hükümlerinden yararlandırılması mümkün bulunmamaktadır.
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    Haberler Ekonomi 6 yıl çalışan sözleşmeli erler belediyede memur kadrosuna atanabilir mi?
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