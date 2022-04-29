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    Emeklilik ve tazminat imkanı: 3600 günü olan emekli olur! 10 yıl çalışana çifte fırsat

    8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan çalışanlar 3600 gün yani 10 yıl çalışarak hem kıdem tazminat ı imkanı elde ediyor, hem de emekli olabiliyor. Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55. Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli. İşte detaylar...

    10 yıl çalışana çifte fırsat

    Ülkemizde emeklilik için 3600 gün prim bile yetebiliyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.

    BORÇLANMA İMKANI
    9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğiyle ayrılsa da tazminat hakkı bulunuyor.

    Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyor. İşverene verilecek yazıda da bu gerekçenin belirtilmesi önem taşıyor.

        3600 prim günün ikinci avantajı ise emeklilik hesaplamalarında oluyor. Normal şartlarda 5 bin ve üzerinde prim ödenmesi gerekirken, 10 yıl yani 3600 gün de emekli olmak için yeterli oluyor.

        Kısmi yani yaştan emeklilik denilen bu imkandan, 9 Eylül 1999 öncesi sigortalı (4A-SSK) olanlar yararlanıyor.

        Burada 10 yıllık prim ile birlikte sigortalı olunan tarihten bugüne 15 yıl geçmesi gerekiyor ki, bu zaman da çoktan doldu. Böylece sigortalı olduktan sonra fazla çalışma imkanı bulamayan, özellikle kadın sigortalılar için sistem emeklilik fırsatı sunuyor. Üstelik bu primleri borçlanarak da tamamlama imkanı var.

            YAŞ NASIL BELİRLENİYOR?
            Bu sisteme göre en erken emeklilik yaşı kadınlarda 50, erkeklerde 55.

            Bu yaş, ilk sigortalılık tarihi kadınlarda 08.09.1981'den, erkeklerde 08.09.1976'dan önce olanlarda geçerli. Bu tarihlerden sonra 9 Eylül 1999'a kadar işe girenler için ise yaş ve kademe devreye giriyor.

            İlk defa işe girilen tarih ve 3600'ün tamamlandığı tarihe göre kadınlarda yaş 58'e, erkeklerde ise 60'a kadar yükselebiliyor. Burada şartlar en son ne zaman tamamsa o tarihe göre emeklilik yaşı belirleniyor.
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            Haberler Ekonomi Emeklilik ve tazminat imkanı: 3600 günü olan emekli olur! 10 yıl çalışana çifte fırsat
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