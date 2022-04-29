Emeklilik ve tazminat imkanı: 3600 günü olan emekli olur! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Ülkemizde emeklilik için 3600 gün prim bile yetebiliyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.
BORÇLANMA İMKANI
9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanların, son işyerinde 1 yılı doldurduktan sonra kendi isteğiyle ayrılsa da tazminat hakkı bulunuyor.
Bu çalışanlar SGK'dan 15 yıl ve 3600 günü doldurduklarına dair yazı aldıklarında işyerlerine müracaat ederek tazminatlarını alıp ayrılabiliyor. İşverene verilecek yazıda da bu gerekçenin belirtilmesi önem taşıyor.