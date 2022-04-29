Emeklilik ve tazminat imkanı: 3600 günü olan emekli olur! 10 yıl çalışana çifte fırsat

Ülkemizde emeklilik için 3600 gün prim bile yetebiliyor. 10 yıl yani 3600 gün çalışanlar için hem tazminat hem de emeklilik hakkı bulunuyor. Ancak bu iki avantajdan yararlanmak için öncelikle 9 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olarak çalışmaya başlamak gerekiyor.