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    Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası'nın yeni satış fiyatı 360 milyon lira oldu

    Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası’nın satış fiyatı güncellendi. Ada, 360 milyon liraya yeni sahibini bekliyor. İşte sizler için derlediğimiz 28 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    ’Kâr’aca zammı

    Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı arttı. Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 lira olarak belirlenen ve 145 milyon lira istenen adanın ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi. ABD'de yaşayan bir Türk iş insanına ait olan, imar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı bin 139 liraya yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon lira olduğu kaydedildi. Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adada; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.



    THY'DEN 'YEŞİL' HAMLE
    Türk Hava Yolları (THY), çevreci yakıt kullanarak operasyonlarını gerçekleştirdiği 'Airbus A321' tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına, yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. THY, yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu 'TK 1795' seferiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e yaptı.



    ANAHTAR TESLİM ARSA MODELİ
    NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, pandemide Nef Arsa'ya odaklandıklarını belirterek, "Bizim asıl işimiz her zaman konut olacak. Fakat Nef Arsa'da da büyüyeceğiz" diye konuştu. Şimdiye kadar çoğunluğu Marmara, Ege ve bir kısmı da İç Anadolu Bölgesi olmak üzere 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsalar geliştirdiklerini anlatan Erden Timur, "Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3.4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz" dedi.



        ENGELLİLERE MÜJDE GELİYOR
        Hükümet, engellilere yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de veriyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen evde yaşlı ve engelli bakımı yapan ailelerin iftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelliler için yeni bir düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Yanık, "Yeni bir çalışma yapıyoruz. İnşallah engellilerimiz ve aileleri lehine yeni bir düzenleme yapacağız" dedi. Bakanlık engelli ve ailelerine yönelik düzenleme için çalışmalar yürütüyor. Ocak'ta memur maaş katsayısında yapılan artış ile en düşük engelli aylığı 865 liraya, en yüksek ise bin 298 liraya çıkmıştı. Evde bakım ödemeleri ise 2 bin 354 liraya yükselmişti. Fatma GÖKSU

        SAĞLIK SİGORTASI BÜYÜYOR
        Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi. Benli, "İlk 3 ayda hayat dışı branşta prim üretimi yüzde 74 artışla 37 milyar lira olarak gerçekleşirken, hayat branşında prim üretimi yüzde 46 artışla 5,7 milyar lira oldu" diye konuştu.

        TÜKETİCİLERE TARİFE KOLAYLIĞI
        Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, e-Devlet Kapısı üzerinden operatörlerin tarife ve kampanyalarını karşılaştırma imkanı veren yeni bir adım attı. Bu konuda hazırlanan taslak çalışmaya göre; uygulama sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.
        Barış ŞİMŞEK

        YANLIŞ BİLGİ SİLİNDİ
        Yazdığı 'İktisattan Çıkış' adlı kitapta İstanbul Havalimanı ile ilgili Dünya Bankası'ndan aldığı verilere yer veren fakat bu bilgilerin sonradan yanlış olduğunu fark eden Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Dünya Bankası gibi bir kurum hata yapıyorsa, biz kime güveneceğiz, neyi referans alacağız? Böyle anormal rakamlar ortaya konduğu zaman infial oluşturuyor. Bizi yanlış yönlendirmiş olmasını esefle karşıladım" dedi. Alkin, Dünya Bankası'nın kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirkete ilişkin veride 5 Türk şirketine yer vermesinin ardından verinin sitesinden kaldırıldığını söyledi. Dünyanın her yerinde kamu özel iş birliği modellerinin kullanıldığına dikkat çeken Alkin, "Yap-işlet-devret ya da yap-işlet modelleri artık bugün bir zorunluluk, çünkü dünyanın hiçbir yerinde kamu inşaat, köprü yapmıyor" diye konuştu.

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        Haberler Ekonomi Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası'nın yeni satış fiyatı 360 milyon lira oldu
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