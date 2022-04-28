Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası'nın yeni satış fiyatı 360 milyon lira oldu





ENGELLİLERE MÜJDE GELİYOR

Hükümet, engellilere yönelik politikalar geliştirmenin yanı sıra ekonomik destek de veriyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleşen evde yaşlı ve engelli bakımı yapan ailelerin iftar programında konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, engelliler için yeni bir düzenleme yapılacağının müjdesini verdi. Yanık, "Yeni bir çalışma yapıyoruz. İnşallah engellilerimiz ve aileleri lehine yeni bir düzenleme yapacağız" dedi. Bakanlık engelli ve ailelerine yönelik düzenleme için çalışmalar yürütüyor. Ocak'ta memur maaş katsayısında yapılan artış ile en düşük engelli aylığı 865 liraya, en yüksek ise bin 298 liraya çıkmıştı. Evde bakım ödemeleri ise 2 bin 354 liraya yükselmişti. Fatma GÖKSU



SAĞLIK SİGORTASI BÜYÜYOR

Türkiye Sigorta Birliği Başkanı Atilla Benli, sağlık sigortasında sigortalı sayısının yükselmeye devam ettiğini belirterek, tamamlayıcı sağlık sigortalı sayısının son bir yılda yüzde 61 arttığını bildirdi. Benli, "İlk 3 ayda hayat dışı branşta prim üretimi yüzde 74 artışla 37 milyar lira olarak gerçekleşirken, hayat branşında prim üretimi yüzde 46 artışla 5,7 milyar lira oldu" diye konuştu.



TÜKETİCİLERE TARİFE KOLAYLIĞI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, e-Devlet Kapısı üzerinden operatörlerin tarife ve kampanyalarını karşılaştırma imkanı veren yeni bir adım attı. Bu konuda hazırlanan taslak çalışmaya göre; uygulama sabit internet, sabit telefon, TV, mobil telefon ve adrese dayalı mobil internet hizmetine ilişkin tarifeleri kapsayacak. Tarife karşılaştırma hizmetinde yapılacak sorgular anlık olarak işletmecilere iletilecek, işletmeciler de sorgulara anlık olarak cevap verecek.

Barış ŞİMŞEK



YANLIŞ BİLGİ SİLİNDİ

Yazdığı 'İktisattan Çıkış' adlı kitapta İstanbul Havalimanı ile ilgili Dünya Bankası'ndan aldığı verilere yer veren fakat bu bilgilerin sonradan yanlış olduğunu fark eden Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, "Dünya Bankası gibi bir kurum hata yapıyorsa, biz kime güveneceğiz, neyi referans alacağız? Böyle anormal rakamlar ortaya konduğu zaman infial oluşturuyor. Bizi yanlış yönlendirmiş olmasını esefle karşıladım" dedi. Alkin, Dünya Bankası'nın kamudan en çok ihale alan ilk 10 şirkete ilişkin veride 5 Türk şirketine yer vermesinin ardından verinin sitesinden kaldırıldığını söyledi. Dünyanın her yerinde kamu özel iş birliği modellerinin kullanıldığına dikkat çeken Alkin, "Yap-işlet-devret ya da yap-işlet modelleri artık bugün bir zorunluluk, çünkü dünyanın hiçbir yerinde kamu inşaat, köprü yapmıyor" diye konuştu.

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