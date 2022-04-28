Gökova Körfezi’ndeki Karaca Adası'nın yeni satış fiyatı 360 milyon lira oldu

Muğla'nın Marmaris ilçesi Gökova Körfezi'nde bulunan 316 bin metrekare büyüklüğündeki özel tapulu Karaca Adası'nın satış fiyatı arttı. Satılık ilanının ilk açıklandığı 1999 yılında metrekare fiyatı 459 lira olarak belirlenen ve 145 milyon lira istenen adanın ilanı, 24 Nisan'da internet sitesinde güncellendi. ABD'de yaşayan bir Türk iş insanına ait olan, imar durumu sit alanı olarak belirtilen adanın metrekare fiyatı bin 139 liraya yükseltildi. Ada için güncel satış fiyatının 360 milyon lira olduğu kaydedildi. Üzerinde, her biri 50 ile 100 metrekare büyüklükte 3 müstakil ev bulunan adada; mevcut imar durumuna göre günübirlik konaklama, yeme-içme, marina yapılabileceği belirtildi.
THY'DEN 'YEŞİL' HAMLE
Türk Hava Yolları (THY), çevreci yakıt kullanarak operasyonlarını gerçekleştirdiği 'Airbus A321' tipi TC-JSU kuyruk numaralı uçağına, yaprak desenlerinden oluşan özel bir tasarım uyguladı. THY, yeni temalı uçağı ile ilk uçuşunu 'TK 1795' seferiyle İsveç'in başkenti Stockholm'e yaptı.
ANAHTAR TESLİM ARSA MODELİ
NEF Yönetim Kurulu Başkanı Erden Timur, pandemide Nef Arsa'ya odaklandıklarını belirterek, "Bizim asıl işimiz her zaman konut olacak. Fakat Nef Arsa'da da büyüyeceğiz" diye konuştu. Şimdiye kadar çoğunluğu Marmara, Ege ve bir kısmı da İç Anadolu Bölgesi olmak üzere 27 milyon metrekareye yakın imarlı arsalar geliştirdiklerini anlatan Erden Timur, "Bu yıl Marmara ve Ege Bölgesi şehirleri ile Ankara gibi büyük şehirlerde olmak üzere en az 4 yeni arsa projesini daha devreye alacağız. Nef Arsa ile sadece bu sene 3.4 milyar liralık yeni yatırım planlıyoruz" dedi.