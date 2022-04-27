Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyonla mücadele mesajı! "Fırsatçılara müsamaha göstermeyiz..."

"AK Parti olarak ilk günden bu yana vatandaşımızın hep yanında olduk. Vatandaşımızın refahı bizim her daim öncelikli konularımız arasında yer aldı ve almaya devam edecek. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımızın net bir şekilde ifade ettiği üzere, temel ihtiyaç maddelerinin fiyatlarını sebepsizce artıranlara karşı en küçük bir müsamaha dahi göstermeyeceğiz. Onun dışındaki bütün üreticilerimiz, satıcılarımız rahat etsin. Onlarla işimiz yok. İşimiz yanlış yapanlarla. Bu konu, bizim kırmızı çizgimizdir. Piyasadaki fiyatları mercek altına alan Enflasyon ile Mücadele Timlerimiz; birçok sektöre ilişkin denetimlerini kesintisiz bir şekilde sürdürüyor. Bu konudaki kararlı duruşumuz ve net tavrımız devam edecek."

"ÖNCÜ GÖSTERGELER İLK ÇEYREKTE BÜYÜMENİN YÜZDE 6-7 OLACAĞINA İŞARET EDİYOR"

Bakan Nebati, sanayi üretiminin ilk 2 ayda yıllık bazda yüzde 10,7 arttığını, ilk çeyrek ihracatının yıllıklandırılmış olarak 235,6 milyar dolara yükseldiğini, şubat ayı itibarıyla toplam istihdamın 30 milyon kişiyi aşarak rekor kırdığını, işsizlik oranının yüzde 10,7'ye gerilediğini belirterek, "Bu öncü göstergeler büyümenin 2022'nin ilk çeyreğinde yıllık olarak yüzde 6-7 oranında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Çarklar dönüyor, işler iyi." diye konuştu.

Sanayi, ihracat ve büyümedeki güçlü performansın devam etmesi ve sürdürülebilir olması için yüksek teknoloji içeren katma değerli üretimi desteklediklerini dile getiren Nebati, şu değerlendirmelerde bulundu:

"İstanbul özelinde de desteklerimizin büyüklüğü her geçen gün artıyor. 2021'de İstanbul'da yatırım teşvik belge sayısı yüzde 16 artarak 1803 adete ulaştı. Bu teşvik belgeleriyle 32,8 milyar TL tutarında yatırım yapılmasını öngörüyoruz. Siz sanayicilerimizi sunduğumuz teşviklerden yararlanarak daha fazla yatırım yapmaya, Türkiye'de üretilmeyeni üretmeye davet ediyorum."

"3 YILDA ÜLKEMİZE 3,2 MİLYAR DOLARLIK İKLİM FİNANSMANI SAĞLAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, Washington'daki temaslarında en önemli gündem maddelerinden birinin yeşil dönüşüm olduğunu hatırlatarak, bu alanda verdikleri desteklerden bahsetti.

Bakan Nebati, "Küresel anlamda yeşil dönüşümde şirketlerimizin rekabetçi yapısını koruyabilmeleri için büyük yatırımlar gerektiğinin farkındayız. Kamu olarak sanayicilerimizin yanında olmaya çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Yeşil dönüşümde yatırımların finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlar ile birlikte çalıştıklarını aktaran Nebati, "Bu kapsamda önümüzdeki 3 yılda ülkemize 3,2 milyar dolarlık iklim finansmanı sağlayacağız. Son olarak Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'ndan enerji verimliliği alanında kullanılmak üzere 500 milyon avro tutarında finansman sağlayacağız." ifadelerini kullandı.