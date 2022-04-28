Büyük bayram göçü ile tatil yerleri tek tek doldu

Milyonlarca kişi Ramazan Bayramı tatili için yollara düşecek. Büyük göç yarın akşamdan itibaren başlayacak. Turizm merkezlerine otobüsuçak biletleri tükenirken, ek seferler devreye alındı. Turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.
YABANCI DA GELİYOR
Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin tükendiğini belirterek, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi. Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu vurgulayan TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Havayolu şirketleri bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu, yurt dışından da 30 bine yakın turist bekleniyor" diye konuştu.
TATİLCİYE ÇAĞRI
Bodrum ve Antalyalı turizmciler, bayramda yüzde 100 doluluk beklediklerini belirterek, tatilcilere "Seyahat planlayanlar rezervasyonlarını gelmeden önce yaptırsınlar. Otel bulma konusunda bir problem yaşamasınlar" diye seslendi. İzmir Çeşme'de yüzde 80-90 doluluk beklenirken, Aydın Kuşadası'nda da doluluğun yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.