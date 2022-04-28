Büyük bayram göçü ile tatil yerleri tek tek doldu





YABANCI DA GELİYOR

Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin tükendiğini belirterek, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi. Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu vurgulayan TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Havayolu şirketleri bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu, yurt dışından da 30 bine yakın turist bekleniyor" diye konuştu.