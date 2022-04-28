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    Büyük bayram göçü ile tatil yerleri tek tek doldu

    Ramazan Bayramı tatili için otobüs-uçak biletleri tükendi, ek seferler devreye girdi. Turizmciler ‘Rezervasyon yaptırmadan gelmeyin’ çağrısı yaptı. Bayram seyahatleri yarın akşam başlıyor.

    Büyük bayram göçü

    Milyonlarca kişi Ramazan Bayramı tatili için yollara düşecek. Büyük göç yarın akşamdan itibaren başlayacak. Turizm merkezlerine otobüsuçak biletleri tükenirken, ek seferler devreye alındı. Turizmciler, rezervasyon yaptırmadan gelen yerli turistlerin kapıda kalabileceği uyarısında bulundu.



    YABANCI DA GELİYOR
    Türkiye Otobüsçüler Federasyonu (TOFED) Yönetim Kurulu Üyesi Musa Çaktır, Ramazan Bayramı için satılan biletlerin tükendiğini belirterek, "İhtiyaç halinde ek seferler koymayı planlıyoruz" dedi. Yurt içinden ve yurt dışından Bodrum'a hava yoluyla gelişlerin yoğun olduğunu vurgulayan TAV Milas-Bodrum Genel Müdürü İclal Kayaoğlu da "29 Nisan- 8 Mayıs tarihleri arasında iç hatlarda günlük 24 olan sefer sayısı 50'ye çıkacak. Havayolu şirketleri bayram tatili talebini karşılamak üzere ek sefer düzenleyecek. Bu tarihlerde Milas-Bodrum Havalimanı'nda yaklaşık 75 bin iç hat yolcusu, yurt dışından da 30 bine yakın turist bekleniyor" diye konuştu.



    TATİLCİYE ÇAĞRI
    Bodrum ve Antalyalı turizmciler, bayramda yüzde 100 doluluk beklediklerini belirterek, tatilcilere "Seyahat planlayanlar rezervasyonlarını gelmeden önce yaptırsınlar. Otel bulma konusunda bir problem yaşamasınlar" diye seslendi. İzmir Çeşme'de yüzde 80-90 doluluk beklenirken, Aydın Kuşadası'nda da doluluğun yüzde 80'e ulaştığı kaydedildi.



        ULAŞIM TARİFESİ
        Bayram nedeniyle artan talep ulaşım ve otel fiyatlarına da yansıdı. İstanbul'dan İzmir'e seyahat etmek isteyenler tek yön otobüse kişi başına ortalama 360 lira öderken, bu fiyat uçakta ise 800 liraya (ekonomi sınıfı) kadar çıkıyor. Araçla seyahat edecekler ise yakıt parasına ilave 459 lira geçiş ücreti (Osmangazi Köprüsüİzmir arası) ödüyor.
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        Haberler Ekonomi Büyük bayram göçü ile tatil yerleri tek tek doldu
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