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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 10:52
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    • 28.04.2022 10:52
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    2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?

    İşsizlik maaşı ne zaman yatar? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala mevcut ödemelerin yapıldığı tarihler de merak konusu oluyor ve bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler...

    takvim.com.tr
    2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı?

    Gün içerisinde yoğun bir şekilde araştırılanlar arasında işsizlik maaşı ne zaman yatar? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı soruları yer alıyor. Kendi isteği dışında işsiz kalan binlerce kişi şartları taşıması dahilinde belli bir süre boyunca işsizlik ödeneği alıyor. 2022 yılı Ramazan ayına az bir zaman kala işsizlik maaşının yatıp yatmayacağı merak konusu oldu. Normal şartlarda daha ileri bir tarihte ödenen işsizlik maaşı bayram dolayısıyla erken ödenecek mi? Açıklama geldi, işte yanıtı...

    İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?

    Nisan ayına ilişkin işsizlik ödeneği 5 Mayıs'ta hesaplara yatacaktı fakat Ramazan Bayramı dolayısıyla tarih değişti, işte yapılan açıklama:

    İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden Ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

    Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
    Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
    Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
    Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,

        İşsizlik Ödeneğinin Süresi

        hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde;

        600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 180 gün,
        900 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 240 gün,
        1080 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş olan sigortalı işsizlere 300 gün,

        İşsizlik Ödeneğinin Kesildiği Haller

        İşsizlik ödeneği almakta iken;

        İŞKUR tarafından teklif edilen mesleklerine uygun ve son çalıştıkları işin ücret ve çalışma koşullarına yakın ve ikamet edilen yerin belediye mücavir alanı sınırları içinde bir işi haklı bir nedene dayanmaksızınreddedenlerin,
        Çalışma hayatını inceleme ve denetleme yetkisine haiz müfettişlerce veya kamu idarelerinin denetim elemanları tarafından yapılan denetimlerde Kurumumuzdan işsizlik ödeneği aldığı dönemde kayıt dışı olarak çalıştığı tespit edilenlerin,
        işsizlik ödenekleri tekrar başlatılmamak üzere kesilmektedir.

        İşsizlik ödeneği aldığı süre içinde herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaya başlayanların ödenekleri "Emeklilik" gerekçesiyle yaşlılık aylığını almaya başladığı tarih itibarıyla kesilir.
        İŞKUR tarafından önerilen meslek geliştirme, edindirme ve yetiştirme eğitimini haklı bir neden göstermedenreddeden veya kabul etmesine karşın devam etmeyen ve haklı bir nedene dayanmaksızın Kurum tarafından yapılan çağrıları zamanında cevaplamayan, istenilen bilgi ve belgeleri öngörülen süre içinde vermeyenlerin işsizlik ödenekleri kesilmektedir. Ancak, bu hallerin sona ermesi durumunda, ödemelere yeniden başlanmaktadır. Ödemenin süresi başlangıçta belirlenmiş olan toplam hak sahipliği süresinin sona erdiği tarihi geçememektedir.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Ekonomi 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatar? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı?
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