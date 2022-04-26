KOBİ'lerin yeşil dönüşümü için destek devreye girdi! Geri ödemesiz 400 bin TL





100 BİN FİRMA KAPSAMDA

KOBİ Enerji Verimliliği Desteği'nden öncelikli olarak "Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında destek alan işletmeler dışındaki KOBİ'ler yararlanabilecek. Yıllık enerji tüketimi 500 TEP (Ton Eşdeğer Petrol) değerinin altında olan yaklaşık 100 bin işletme destekten faydalanabilecek. Program, Enerji Motorları Desteği ve Verimlilik Artırıcı Destek olarak iki ayrı modüle sahip. Enerji Motorları Desteği, 10-99 TEP yıllık enerji tüketen KOBİ'lere yönelik olarak kurgulandı. Bu desteğin ilk aşamasında Enerji verimliliği danışmanlık şirketleri, etüt proje sertifikası olanlar veya enerji yöneticileri, işletmelerin motor etütlerini yapacak. Hazırlanan rapor, KOSGEB sistemine girilecek. KOSGEB, işletmelere ilk etapta rapor için 2 bin 500 liraya kadar destek verecek. Rapor, KOBİ'nin kullandığı motorun değişimi yönünde olur ve işletme de bu değişikliği yaparsa KOSGEB'den 100 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Verimlilik Artırıcı Destek'te de ilk aşamada enerji etüdü yapılacak. Yetkilendirilmiş kişiler; işletmede kazanlardan fanlara, fırınlardan termal ölçüme kadar detaylı bir etüt yapacak. Rapor KOSGEB sistemine girdikten sonra işletmeye 30 bin liraya kadar destek ödemesi gerçekleştirilecek. İşletme, rapordaki tespitlere uygun değişikliklere giderse KOSGEB'den 400 bin liraya kadar geri ödemesiz destek alacak. Bu destekten TEP değeri 100- 500 arası olanlar yararlanabilecek.

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