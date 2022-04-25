Başkan Erdoğan'dan çiftçiye ve tarım girişimcisine müjde: 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çiftçiye de müjde veren Erdoğan, "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız." ifadelerini kullandı.