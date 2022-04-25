Başkan Erdoğan'dan çiftçiye ve tarım girişimcisine müjde: 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine toplantısı sonrası gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.
Çiftçiye de müjde veren Erdoğan, "Makine ekipman alımı ve kırsal altyapı yatırımları için 32 bin 572 çiftçimiz ile tarım yatırımları için 418 girişimcimize 1,1 milyar lira hibe sağlayacağız." ifadelerini kullandı.
Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:
"Kırsal kalkınma yatırımların desteklenmesi kapsamında son 16 yılda 15 bin 636 projeye 4.1 milyar lira hibe desteği vererek 115 bin 300 kişilik istihdam sağladık.
1.1 MİLYAR LİRA HİBE
Fire vermeden inşallah bu bayram sevincini farklı sevinçlerle bütünleşerek bu program kapsamında 2022 yılı için makine ekipman alımı, kırsal altyapı için de tarıma dayalı yatırımlar için 418 girişimcimize 1.1 milyar lira hibe desteği sağlayacağız."