EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK! Bakan Bilgin duyurdu: 1 Mayıs'ta sürpriz ZAM geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Emekli maaşlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Bakan Bilgin son dakika müjdesini verdi. Bilgin, " Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak." dedi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!
Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.
EMEKLİ MEMUR MAAŞ TABLOSU 2022!
Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.
EN DÜŞÜK MAAŞ 2.500 TL OLMUŞTU
Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.
Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı.
Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.