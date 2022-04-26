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    • Ekonomi
    • 26.04.2022 13:09
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    • 26.04.2022 13:35
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    EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK! Bakan Bilgin duyurdu: 1 Mayıs'ta sürpriz ZAM geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekliler son dakika gelişmeye odaklandı. Bakan Bilgin, "Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak." ifadelerine yer verdi. Vatandaşlar arama motorlarında, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Sorusunu araştırmaya başladı. İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    1 Mayıs’ta emekliye sürpriz ZAM geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

    Emekli maaşlarına ilişkin son dakika açıklama geldi. Bakan Bilgin son dakika müjdesini verdi. Bilgin, " Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak." dedi. Peki, En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte merak edilenler!

    Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.

    Emeklilere zam müjdesi

    EMEKLİ MEMUR MAAŞ TABLOSU 2022!

    Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

    Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.

    EN DÜŞÜK MAAŞ 2.500 TL OLMUŞTU

    Ocak ayında emekli zammı yüzde 25,47 oranında belirlenirken, en düşük SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşı yüzde 66 artışla 1.500 TL'den 2.500'ye yükseldi. Bu düzenleme ile yaklaşık 1.3 milyon emeklinin maaşı 2.500'ye yükseltilmiş oldu.

    Memur ve memur emeklisi ise toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı dışında yüzde yüzde 2,5'luk ek zam aldı.

    Böylece memurun kümülatif Ocak zammı yüzde 30.95 olarak gerçekleşti.

        SOSYAL REFAH DÜZENLEMESİ GELDİ

        Memur ve memur emeklisi için ek zam ve SSK-Bağ-Kur emeklisinin taban maaşının yükseltilmesini içeren torba yasa teklifi Meclis'ten geçerek Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla yürürlüğe girdi.

        Böylece sosyal refah artışları adı altında ek zamların enflasyon farkıyla maaşlara eklenebilmesinin önü açıldı.

        EN DÜŞÜK MEMUR VE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Yapılan bu hesaplamalar sonucunda yüzde 34,62'lik 6 aylık enflasyon gerçekleştiğinde en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 liradan 8 bin 622 liraya yükselecek.

        En düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 liradan 5 bin 753, esnafta 2 bin 948 liradan 3 bin 969, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 3 bin 292 liradan 4 bin 432 liraya çıkacak.

        2000 sonrasında emekli olanlar için en düşük maaş 2.500 TL'ye çıkartılmıştı. Bunun üzerine de artış gerçekleşecek.
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        Haberler Ekonomi EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK! Bakan Bilgin duyurdu: 1 Mayıs'ta sürpriz ZAM geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
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