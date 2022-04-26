EMEKLİ MAAŞLARI ARTACAK! Bakan Bilgin duyurdu: 1 Mayıs'ta sürpriz ZAM geliyor! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Son dakika haberleri... Bakan Bilgin: Temmuz'da sürprizimiz var, 1 Mayıs'ta açıklayacağım. En düşük emekli maaşı artacak.

EMEKLİ MEMUR MAAŞ TABLOSU 2022!

Sabah'tan Mete Dirice'nin haberine göre; hükümet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla yine 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' parolasıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Emekli ve memur maaşları, Ocak 2022'de sosyal refah düzenlemesi yapılması ile arttı. Yapılan düzenleme ile en düşük emekli maaşı 2.500 TL'ye yükselirken, memur ve memur emeklisinin zam oranı ise 30,95'e yükseldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in son açıklamaları Temmuz ayında da emekli ve memur zammı dışında refah payı artışlarını gündeme getirdi.