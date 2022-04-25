Sahibinden ikinci el araç alacaklar dikkat! İkinci el otoya 'bayram' tarifesi

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyorlar. Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü. Ramazan bayramının yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.