Sahibinden ikinci el araç alacaklar dikkat! İkinci el otoya 'bayram' tarifesi

Her yıl olduğu gibi Ramazan Bayramı yaklaşırken tatil hazırlığı yapan vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldi. Bayram ikinci el otomobil piyasasını hareketlendirdi. Galericiler bayram için hazırladığı araçlara büyük ilgi olduğunu belirtirken bayram yaklaşırken bu yoğunluğun daha da artacağını öngörüyorlar. Vatandaşların ikinci el otomobil almak için otomobil pazarlarında pazarlık yaptığı görüldü. Ramazan bayramının yaklaşması ve yoğunluğun artması araç fiyatlarını da yükseltti. Galericiler, geçen aya göre ikinci el otomobillerde fiyatların yüzde 4 yükseldiğini söyledi.
"ARAÇ FİYATLARINDA UFAK BİR ARTIŞ GÖZLEMLENİYOR"
Ramazan Bayramı yaklaşırken ikinci el otomobil piyasasında hareketliliğin başladığını belirten oto galerici Yılmaz Kebapçı, "Ramazan Bayramı yaklaştıkça ikinci el otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Tabi ki talebin artmasıyla araç fiyatlarında ufak bir artış gözlemleniyor.
Geçen aya göre ikinci el otomobil fiyatlarında yüzde 3-4 gibi bir artış var. Çip krizinin birkaç ay daha devam edeceği öngörülüyor. Önümüzdeki bayram tatili sonrası da yükselişin devam edeceğini düşünüyoruz. Elimizden geldiğince arabalarımızı aldık satış için hazırladık. İnternet üzerinden sosyal medya üzerinden araçlarımızı satışa çıkardık. Bayrama tam anlamıyla hazırız. Bayram tatili yaklaştıkça telefonlar çalmaya başlıyor daha da artacağını düşünüyoruz. Bence araç almanın şuanda tam zamanı. Yaz geliyor tatil yaklaşıyor insanlarımız memleketlerine tatile gidecekler şuan araç almanın tam zamanı" dedi.