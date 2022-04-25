Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.04.2022 17:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.04.2022 17:19
    ABONE OL

    EYT'de 47 yaş üzerinden kritik formül! 36 ay düzenlemesi geliyor tam 950 bin kişiyi kapsıyor

    Gün geçmiyor ki EYT ile alakalı yeni bir haber olmasın! Yapılan açıklamalara göre EYT ile alakalı yakın vakitte yeni ilerlemelerin olacağı belirtiliyor! 47 yaş üzerinden tasarlanan bu yeni formül uygulanırsa tam 950 bin kişiyi etkileyeceği ön görülüyor! İşte merak edilen tüm ayrıntılar!

    takvim.com.tr
    EYT’de yaş üzerinden kritik formül! 36 ay düzenlemesi geliyor tam 950 bin kişiyi kapsıyor

    Emeklilikte Yaşa Takılanların problemini uzunca süreden bu yana dile getirdikleri biliniyor. Şuana kadar hükümetten rastgele bir adım atılmazken yakın zamandan bu yana EYT ile alakalı haberlerin adedi da ciddi oranda artış gösteriyor. Seçimlerin de yaklaşmasıyla eş güdümlü hükümetin de EYT ile alakalı çalışmalar yapacağına dair beklenti de olabildiğince fazla. Bu kapsamda 50 yaş koşuluyla alakalı bir esneklik yapılacağı belirtiliyor. Şayet 50 yaş koşulu esnetilir ve 47 yaş üzeri bu yeni gelişmelerden etkilenirse tam 950 bin bireyin oluşturulan bu değişiklikten yararlanacağı ifade ediliyor.

    Kritik Yaş Sınırı Olan 50 Yaş Değişecek Mi?

    Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kritik yaş sınırının 50 bulunduğu belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın son günlerde asgari ücrette zam güncellemesi üstünde durduğu da ifade edilirken, EYT ile alakalı yeni bir haber de gündeme geldi. Seçim döneminin ayak sesleri gelir iken hükümet ilk evvel asgari ücrette sonra 3600 ek göstergede sonrasındaysa EYT'de adım atmaya hazırlanıyor.

    Yapılacak olan EYT düzenlemesi amacıyla şimdilik bir kesinlik yokken, bakanlığın EYT ile alakalı yeni formüller üstünde çalıştığı ön görü ediliyor. Yapılacak olan çalışmanın mali sorumlulukları de göz önün de bulundurulduktan sonra burada Maliye Bakanlığı'nın döneme girmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu arada EYT'de hangi formüllerin yapılacağına dair bir netlik de meydana çıkmış değil!

        EYT'de Hangi Formül Uygulanacak?

        Yapılması muhtemel EYT düzenlemesinde hangi formülün ya da formüllerin yapılacağı hususu mühim bir merak hususu olarak karşımıza çıkıyor. Bu kapsamda Emeklilikte Yaşa Takılanlar amacıyla 2 değişik formülün döneme gireceği konuşuyor. Buna göre 2 sene ya da 3 sene zamanı bulunanların emekli olması sağlanarak onların erken emeklilikten yararlanmasının planlandığına dair iddialar mevcut.

        KAYNAK: ilan365.net
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        İkinci el otoya ’bayram’ tarifesi
        Haberler Ekonomi EYT'de 47 yaş üzerinden kritik formül! 36 ay düzenlemesi geliyor tam 950 bin kişiyi kapsıyor
            SON DAKİKA