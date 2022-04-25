EYT'de 47 yaş üzerinden kritik formül! 36 ay düzenlemesi geliyor tam 950 bin kişiyi kapsıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanların problemini uzunca süreden bu yana dile getirdikleri biliniyor. Şuana kadar hükümetten rastgele bir adım atılmazken yakın zamandan bu yana EYT ile alakalı haberlerin adedi da ciddi oranda artış gösteriyor. Seçimlerin de yaklaşmasıyla eş güdümlü hükümetin de EYT ile alakalı çalışmalar yapacağına dair beklenti de olabildiğince fazla. Bu kapsamda 50 yaş koşuluyla alakalı bir esneklik yapılacağı belirtiliyor. Şayet 50 yaş koşulu esnetilir ve 47 yaş üzeri bu yeni gelişmelerden etkilenirse tam 950 bin bireyin oluşturulan bu değişiklikten yararlanacağı ifade ediliyor.