EYT'de 47 yaş üzerinden kritik formül! 36 ay düzenlemesi geliyor tam 950 bin kişiyi kapsıyor

Emeklilikte Yaşa Takılanların problemini uzunca süreden bu yana dile getirdikleri biliniyor. Şuana kadar hükümetten rastgele bir adım atılmazken yakın zamandan bu yana EYT ile alakalı haberlerin adedi da ciddi oranda artış gösteriyor. Seçimlerin de yaklaşmasıyla eş güdümlü hükümetin de EYT ile alakalı çalışmalar yapacağına dair beklenti de olabildiğince fazla. Bu kapsamda 50 yaş koşuluyla alakalı bir esneklik yapılacağı belirtiliyor. Şayet 50 yaş koşulu esnetilir ve 47 yaş üzeri bu yeni gelişmelerden etkilenirse tam 950 bin bireyin oluşturulan bu değişiklikten yararlanacağı ifade ediliyor.
Kritik Yaş Sınırı Olan 50 Yaş Değişecek Mi?
Bilindiği üzere Emeklilikte Yaşa Takılanlarda kritik yaş sınırının 50 bulunduğu belirtiliyor. Çalışma Bakanlığı'nın son günlerde asgari ücrette zam güncellemesi üstünde durduğu da ifade edilirken, EYT ile alakalı yeni bir haber de gündeme geldi. Seçim döneminin ayak sesleri gelir iken hükümet ilk evvel asgari ücrette sonra 3600 ek göstergede sonrasındaysa EYT'de adım atmaya hazırlanıyor.
Yapılacak olan EYT düzenlemesi amacıyla şimdilik bir kesinlik yokken, bakanlığın EYT ile alakalı yeni formüller üstünde çalıştığı ön görü ediliyor. Yapılacak olan çalışmanın mali sorumlulukları de göz önün de bulundurulduktan sonra burada Maliye Bakanlığı'nın döneme girmesinin beklendiği ifade ediliyor. Bu arada EYT'de hangi formüllerin yapılacağına dair bir netlik de meydana çıkmış değil!