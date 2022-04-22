İstihdam piyasası hareketlendi! Özel sektör 111 bin işçi aranıyor





KDV İADESİNDE YENİ KOLAYLIK

Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı. İhracat teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağlanacak. Demir çelik sektörü de 1 Mayıs'tan itibaren tevkifat kapsamına alınacak.



PROJE BAZLI TEŞVİKTE LİMİT DEĞİŞTİ

Proje bazlı devlet yardımı sağlanacak yatırımlarda, asgari sabit yatırım tutarı 1 milyar liraya yükseltildi. 'Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Bu düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.





TURİZME BAYRAM TATİLİ DOPİNG

Bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerinin Ramazan Bayramı'na yönelik rezervasyonları almaya devam ettiğini, talebin geçen yılın üzerinde seyrettiğini dile getirdi. Bağlıkaya, "Talepler Ege ve Akdeniz bölgelerindeki destinasyonlar ile Kıbrıs'a yoğunlaşıyor. Doğa tatili ile, kültür ve gastronomi turları da ciddi talep görüyor" dedi.



ÖĞRETMENE 2684 TL KARİYER ZAMMI

Milli Eğitim Bakanlığı'nca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmeliğin yakın zamanda yayımlanmasının hemen ardından açıklanacak takvim ile 496 bin 288 öğretmen için uzman öğretmenlik; 75 bin 669 uzman öğretmen için de başöğretmenlik kariyeri heyecanı başlayacak. Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında bin 342, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak. Maaşlara, kariyerlere göre yansıyacak artışlar, memura verilecek her iyileştirmeden etkilenecek şekilde 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.



PARAYI ARACI KAZANIYOR

Rekabet kurumu'nca yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik sektör incelemesi tamamlandı. Rekabet Kurulu'nca hazırlanan raporda, fahiş fiyat artışının nedenleri de gözler önüne serildi. Tarımsal ürünlerde nihai tüketiciye yansıyan fiyatların seviyesini etkileyen en önemli etkenin tedarik sürecinde çok sayıda aktörün rol alması olduğu vurgulandı. Raporda, son tüketiciye ulaşan fiyatlar sonucunda yaratılan toplam katma değerden çiftçilerin aldığı payın düşük olduğuna örneklerle dikkat çekildi. Aracıların kazancı daha yüksek çıktı.

Hazal ATEŞ

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