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    İstihdam piyasası hareketlendi! Özel sektör 111 bin işçi aranıyor

    İstihdam piyasası hareketlendi. Özel sektör eleman alımına hız verdi. Açık işler 111 bini aştı. İşte sizler için derledğimiz 22 Nisan tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    111 bin işçi aranıyor

    İstihdam piyasası hareketlendi. Özel sektör, personel alımına hız verdi. Türkiye İş Kurumu'ndaki (İŞKUR) açık işler yükselişe geçti. Yılbaşından bu yana 408 bini aşkın kişiyi işe yerleştiren İŞKUR'da 111 bini aşkın açık iş bulunuyor.



    En çok 20 bin 820 kişiyle beden işçisi aranırken; 4 bin 400 kişiyle satış danışmanı/uzmanı, 4 bin 65 kişiyle temizlik görevlisi, 2 bin 604 kişiyle garson (servis elemanı) takip ediyor. 2 bin 564 kişiyle makineci (dikiş), bin 747 kişiyle turizm ve otelcilik elemanı, bin 612 kişiyle ön muhasebeci en çok eleman aranan açık işler arasında yer alıyor. İş arayanlar, isterlerse İŞKUR'un internet sitesinden üye olup kendisine uygun işe başvurabiliyor.



    SİTE KOPYA, VURGUN GERÇEK
    Araç kiralama şirketlerinin internet sitesini kopyalayarak 2 bin kişiyi kira bedeli veya depozito adı altında 5 milyon lira dolandıran şebekenin yöntemleri deşifre edildi. Suç örgütünün araç kiralama şirketlerinin internet sitelerinin birebir aynısını kurdukları, sosyal medya üzerinden ilan vererek görünürlüğü artırdıkları, lüks semtlerde rezidanslarda çağrı merkezi kurdukları belirlendi.



        İSTANBUL'A MİCHELİN YILDIZI GELİYOR
        Dünya çapında restoran değerlendirme sistemlerinden Michelin Rehberi'nin 38'inci destinasyonu, İstanbul oldu. Michelin Rehberi'nin müfettişleri tarafından İstanbul'da seçilecek ilk restoranlar 11 Ekim'de açıklanacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Günümüzde de birçok ödüllü restorana ev sahipliği yapan İstanbul, sadece Türkiye'nin gastronomi başkenti değil, aynı zamanda dünyanın önde gelen gastronomi şehirlerinden biri olmaya adaydır. İstanbul, geçmişi 1900'lü yıllara uzanan, dünyanın en üst yemeiçme standartlarına sahip restoranlarını bünyesinde barındıran Michelin Guide'a yani Michelin Rehberi'ne katılmış durumda. Michelin Rehberi'nin İstanbul yemeiçme sektörüne gösterdiği bu ilgi, Türkiye'nin gastronomi turizminde de ön sıralarda olduğunun bir göstergesidir" dedi. Michelin Rehberleri Uluslararası Direktörü Gwendal Poullennec da "Michelin olarak amacımız İstanbul'daki gizli mücevherleri ortaya çıkarmak" ifadesini kullandı. İstanbul'da Michelin Yıldızı alacak restoranların, müfettişlerinin değerlendirmesi sonrası belirleneceğini anlatan Poullennec, diğer şehirlerin de potansiyele sahip olduğunu ve bunların kademeli olarak değerlendirilebileceğini kaydetti.



        162 BİN FİRMA E-TİCARETE BAŞLADI
        E-ticaret hacminin 2021'de yüzde 69 artarak 381.5 milyar liraya, sipariş sayısının da yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede yükseldiğinin duyurulmasının ardından, bu hacmin detayları da ortaya çıktı. Ticaret Bakanlığı Elektronik Ticaret Bilgi Sistemi (ETBİS) verilerine göre, e-ticaretin genel ticarete oranının en yüksek olduğu ay yüzde 20.4 ile yoğun e-ticaret kampanyalarının yaşandığı kasım olurken, bu ayı yüzde 19.9 ile mayıs takip etti. Türkiye'de geçen yıl 18-70 yaş için kişi başına düşen e-ticaret harcaması yüzde 69 artış göstererek 4 bin 749 liraya çıktı. İstanbul'da kişi başına düşen e-ticaret harcaması 6 bin 324, Ankara'da 3 bin 795 ve İzmir'de 3 bin 400 lira olarak gerçekleşti. Türkiye'de 2021'de e-ticaret faaliyetinde bulunan 484 bin 347 işletme yer alırken, 26 bin 442'si ETBİS'e kayıtlı hizmet sağlayıcı olarak faaliyet gösteriyor. ETBİS'e kayıtlı site sayısı da 31 bin 592'ye ulaştı. 14 bin 699 işletme kendi sitesinde e-ticaret faaliyetinde bulunmakla birlikte e-ticaret pazar yerlerinde de satış yapıyor. Verilere göre, 162 bin 51 işletme 2021'de ilk kez e-ticaret faaliyetinde bulundu. Yemek dışında kalan sektörlerde e-ticaret işletme sayısı 435 bin 55 oldu.



        KDV İADESİNDE YENİ KOLAYLIK
        Sektör ayrımı yapılmaksızın imal ettikleri malları doğrudan ihraç eden imalatçıların, KDV iade prosedürü kolaylaştırıldı. İhracat teslimlerine ilişkin yüklendikleri KDV tutarına bakılmaksızın, ihracat bedelinin yüzde 10'una kadar devreden KDV tutarı ile sınırlı olarak iade talep etme imkanı sağlanacak. Demir çelik sektörü de 1 Mayıs'tan itibaren tevkifat kapsamına alınacak.

        PROJE BAZLI TEŞVİKTE LİMİT DEĞİŞTİ
        Proje bazlı devlet yardımı sağlanacak yatırımlarda, asgari sabit yatırım tutarı 1 milyar liraya yükseltildi. 'Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanı Kararı', Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre; projelerin karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarı 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkarıldı. Bu düzenleme 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek.


        TURİZME BAYRAM TATİLİ DOPİNG
        Bayram tatili için Türkiye'nin dört bir yanında rezervasyon yoğunluğu yaşanıyor. TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, seyahat acentelerinin Ramazan Bayramı'na yönelik rezervasyonları almaya devam ettiğini, talebin geçen yılın üzerinde seyrettiğini dile getirdi. Bağlıkaya, "Talepler Ege ve Akdeniz bölgelerindeki destinasyonlar ile Kıbrıs'a yoğunlaşıyor. Doğa tatili ile, kültür ve gastronomi turları da ciddi talep görüyor" dedi.

        ÖĞRETMENE 2684 TL KARİYER ZAMMI
        Milli Eğitim Bakanlığı'nca Öğretmenlik Meslek Kanunu'na ilişkin yeni yönetmeliğin yakın zamanda yayımlanmasının hemen ardından açıklanacak takvim ile 496 bin 288 öğretmen için uzman öğretmenlik; 75 bin 669 uzman öğretmen için de başöğretmenlik kariyeri heyecanı başlayacak. Uzman öğretmenlerin maaşlarında bugünün şartlarında bin 342, başöğretmenlerde ise 2 bin 684 lira artış yapılacak. Maaşlara, kariyerlere göre yansıyacak artışlar, memura verilecek her iyileştirmeden etkilenecek şekilde 15 Ocak 2023'te yürürlüğe girecek.

        PARAYI ARACI KAZANIYOR
        Rekabet kurumu'nca yaş sebze ve meyve sektörüne yönelik sektör incelemesi tamamlandı. Rekabet Kurulu'nca hazırlanan raporda, fahiş fiyat artışının nedenleri de gözler önüne serildi. Tarımsal ürünlerde nihai tüketiciye yansıyan fiyatların seviyesini etkileyen en önemli etkenin tedarik sürecinde çok sayıda aktörün rol alması olduğu vurgulandı. Raporda, son tüketiciye ulaşan fiyatlar sonucunda yaratılan toplam katma değerden çiftçilerin aldığı payın düşük olduğuna örneklerle dikkat çekildi. Aracıların kazancı daha yüksek çıktı.
        Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi İstihdam piyasası hareketlendi! Özel sektör 111 bin işçi aranıyor
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